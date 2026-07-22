МТС и БФ «Система» подвели итоги совместного стажерского проекта для студентов

МТС сообщила о завершении первого стажировочного тура в партнерстве с благотворительным фондом «Система». Инициатива реализована в рамках проекта «Первая стажировка» – программы, которая дает возможность студентам и молодым специалистам без опыта сделать первый шаг в карьере, познакомившись с работой ведущих российских компаний телекоммуникационной, логистической, медицинской, строительной, энергетической отраслей.

Стажировочный тур – проект МТС в партнерстве с БФ «Система» для победителей стипендиальной программы «Система», которыми стали 60 человек из 28 регионов России. В рамках него стажеры посетили производственные и R&D-площадки крупных компаний по трем трекам – инженерно-техническому, медико-биологическому, а также архитектурно-строительных технологий и креативных индустрий.

В частности, участники стажировочного тура ознакомились с площадками МТС: посетили R&D-лаборатории МТС, узнали о технологиях, сервисах и направлениях, которые сейчас развивает компания. Кроме того, для них была организована встреча-консультация с HR-специалистами МТС, которые рассказали про возможности начать карьеру в компании и проанализировали резюме стажеров. Затем участники встретились сотрудниками центра промышленной автоматизации МТС, где разрабатываются и тестируются сервисы на основе IoT-технологий. Для большинства участников стажировочного тура это стало первым знакомством с работой технологической компании.

«Цифровая трансформация невозможна без новых идей – и именно молодые специалисты зачастую становятся её движущей силой. Участники «Первой стажировки» узнали о том, какие технологии, сервисы и направления развивает МТС. Тем, кто захочет расширить свой опыт и получить профессиональное развитие в МТС, мы ждем на стажировках. В 2025 г. в МТС были приняты 864 стажера, а 354 из них переведены в штат», – сказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Мы создаем полноценную экосистему карьерного развития, где каждый участник может погрузиться в профессиональную среду. Стажировочный тур – это комплексный подход к карьерному росту: от знакомства с индустрией до практического погружения в реальные бизнес-процессы. Каждый участник получил возможность не только изнутри увидеть, как работают ведущие компании страны, но и построить свою индивидуальную карьерную траекторию под руководством опытных наставников», – сказала программный директор БФ «Система» Алевтина Ксенофонтова.