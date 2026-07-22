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«Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса

«Магнит» внедрил технологию на основе компьютерного зрения и машинного обучения в 430 магазинах больших форматов – супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра». Это комплексная система, которая позволяет решать сразу несколько задач для улучшения доступности товаров и клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит».

Технология была внедрена на базе действующей инфраструктуры систем видеонаблюдения в магазинах силами команды Magnit Tech – технологического блока «Магнита».

Уже внедренные алгоритмы позволяют контролировать качество выкладки и доступности товаров в определенных категориях, присутствие персонала в сервисных зонах, наличие достаточного количества покупательских тележек, предупреждать появление очередей на кассах.

Обучение ML-модели происходит с помощью нейросети на большом количестве фотографий: камеры видеонаблюдения захватывают изображение в необходимый момент времени, ML-модель анализирует изображение и в случае необходимости отправляет руководству магазинов через корпоративный мессенджер подсказки для устранения несоответствий.

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Технология уже показала свою эффективность, положительно повлияв на рост товарооборота и сокращение потерь, поэтому планируется ее дальнейшее развитие и реализация новых алгоритмов, а также улучшение инфраструктурных возможностей для более продвинутых сценариев.

Павел Марков, директор по ИТ, продуктам и аналитике больших форматов группы компаний «Магнит»: «Перед нами стояла задача быстрого запуска нового технологического решения для контроля и улучшения операционных процессов и, как следствие, коммерческих показателей в магазинах больших форматов. Действующая инфраструктура видеонаблюдения помогла оптимизировать стоимость и сроки запуска, а разработка силами Magnit Tech позволила нам быть максимально гибкими в процессе реализации решения. В течение полугода нам удалось масштабировать на всю сеть магазинов больших форматов набор базовых алгоритмов контроля. Мы уже видим позитивное влияние на операционные метрики, поэтому продолжим разработку и масштабирование продвинутых алгоритмов и сценариев видеоаналитики в магазинах».

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