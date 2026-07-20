PAM-платформа СКДПУ НТ сертифицирована в Белоруссии

PAM-платформа СКДПУ НТ в составе подсистем «Шлюз доступа» и «Мониторинг и аналитика» прошла испытания Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии на соответствие техническому регламенту ТР 2013/027/BY (запись № BY/112 02.01. ТР027 036.01 02753 от 08.07.2026). Это значит, что теперь решение разработчика «АйТи Бастион» может использоваться на территории Белоруссии в любых информационных системах, кроме тех, что обрабатывают сведения, составляющие государственную тайну. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Сертификация проводилась по схеме 1с (серийное производство). На соответствие государственным стандартам информационной безопасности были проверены подсистемы СКДПУ НТ «Шлюз доступа» версии 7.1.1 и «Мониторинг и аналитика» версии 2.3.3.

СКДПУ НТ «Шлюз доступа» позволяет записывать сессии привилегированных пользователей в ИТ-инфраструктуре, контролировать работу подрядчиков и реагировать на инциденты. Подсистема «Мониторинг и аналитика» составляет поведенческие портреты и выявляет отклонения от типичного поведения пользователя, позволяя реагировать на аномальные события, в том числе и во внешних системах, а также расследовать их.

Ключевой особенностью версии 2.3.3 подсистемы СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика» является встроенная система двухфакторной аутентификации (2FA), разработанная «АйТи Бастион», и парольный менеджер «Персональные сейфы». С его помощью можно централизованно и безопасно хранить секреты, передавать доступы между сотрудниками и командами без незащищенных каналов, следить за сроком действия и стойкостью паролей, а также генерировать надежные комбинации встроенным инструментом.

«Мы рады продолжать сотрудничество с Белоруссией. Продукт регулярно проходит проверку ОАЦ, и каждая новая сертификация — это результат постоянного развития СКДПУ НТ. Мы видим устойчивый интерес к нашему решению со стороны белорусских заказчиков, в том числе государственных, и полученный сертификат — очередное подтверждение того, что нам можно доверять. Белорусский рынок для нас стратегически интересен. Мы намерены и дальше развиваться на территории республики и уверены, что впереди нас ждет много интересных проектов», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

В 2025 г. сертификацию ОАЦ РБ прошел еще один продукт разработчика — ПК «Синоникс» (запись № BY/112 02.01. ТР027 036.01 01872 от 7 марта 2025 г.). Решение относится к классу СКИО (средство контроля информационного обмена) и предназначено для передачи данных и файлов между изолированными сетями в одну или обе стороны.