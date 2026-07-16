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В Подмосковье в два раза увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах

К ИИ-контролю парковки на газонах Московской области подключено уже более 1,1 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача – сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зеленые зоны оставались комфортными и ухоженными, поэтому мы продолжаем развивать ИИ-контроль парковки на газонах. За последнее время число камер «Безопасного региона», подключенных к проекту, увеличилось в три раза. Теперь их количество превышает 1,1 тыс. Это позволило повысить эффективность борьбы с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

ИИ-контроль запаркованности газонов в Московской области заработал в 2025 г. Нейросеть, внедренная в камеры системы «Безопасный регион», фиксирует припаркованные на газоне автомобили, считывает их госномер и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, автовладелец получает штраф.

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