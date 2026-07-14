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В Якутии беспилотники выполнили около 300 вылетов для доставки грузов через реку Лена

В Якутии продолжается развитие проекта «Воздушная переправа», в рамках которого беспилотные летательные аппараты выполняют доставку малогабаритных грузов через реку Лена — между Якутском и поселком Нижний Бестях. Проект реализуется Технопарком «Якутия» совместно с компанией ООО «Бунтар». Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Первый коммерческий рейс был выполнен 14 июля 2025 г. За время реализации проекта беспилотники совершили 288 вылетов, проведя в воздухе 4 307 мин (около 70 ч). Общий объём доставленных посылок составил 668,5 кг, а суммарное пройденное расстояние достигло 3,565 тыс. км.

Особую значимость проект продемонстрировал на втором этапе, когда полёты выполнялись в экстремально сложных климатических условиях — в период ледостава при колебаниях температуры от +28 до −39 градусов. Успешная работа БПЛА в таком диапазоне подтверждает устойчивость технических решений и востребованность беспилотной доставки в условиях Крайнего Севера.

Как ранее заявил глава Якутии Айсен Николаев, проект «Воздушная переправа» продемонстрировал новые возможности логистики для жителей, бизнеса и республики в целом. Он также подчеркнул, что Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами. По его словам, республики продолжит развитие аналогичных проектов.

«Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это существенно сократит логистические издержки, включая время доставки грузов, в два-три раза, уменьшит стоимость по сравнению с другими маршрутами», — сказал Николаев.

В настоящее время запланировано расширение маршрутной сети: готовится запуск дополнительных рейсов по другим направлениям.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Кроме того, ведется подготовка документации для заключения соглашения с Федеральным центром беспилотных авиационных систем (БАС). Параллельно продолжается работа по поиску и привлечению финансирования для дальнейшего масштабирования проекта.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2025 г.


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