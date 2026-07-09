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POIZON (ДЭВУ) запустила продажи электроники с локальной доставкой в России

POIZON (ДЭВУ) объявила о стратегическом партнерстве с поставщиком логистических решений Ruston и запуске в России категории потребительской электроники и бытовой техники с локальной доставкой.

На первом этапе пользователям будут доступны аудио- и видеотехника, устройства для персонального ухода, игровые аксессуары, умные устройства и малая бытовая техника. Среди представленных брендов — Xiaomi, Dyson, Dangbei, Bambu Lab и UURMI.

Запуск новой категории расширяет ассортимент платформы за пределы традиционного fashion-сегмента и увеличивает число товаров, доступных с локальной доставкой. Для пользователей это означает более короткие сроки получения заказов по сравнению с международной доставкой и снижение логистических рисков, связанных с трансграничными поставками. Кроме того, проект стал шагом в развитии POIZON (ДЭВУ) как мультикатегорийной платформы на российском рынке.

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«По мере развития платформы в России меняются и ожидания пользователей. Если раньше основным запросом был доступ к мировым брендам, то сегодня все большее значение приобретают скорость получения заказа и удобство покупки. Именно поэтому мы продолжаем развивать локальные сервисы и расширять категории товаров, доступных с доставкой внутри страны», — отметили представители POIZON (ДЭВУ).

Категория электроники уже доступна в приложении и на официальном сайте POIZON (ДЭВУ). Пользователи уже начали получать первые заказы с локальной доставкой.

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