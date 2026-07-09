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От станков до алгоритмов: «Ростелеком» запустит цифровую трансформацию производства на «Уральском заводе авто-текстильных изделий»

«Ростелеком» и «Уральский завод авто-текстильных изделий» (Урал АТИ) подписали соглашение о внедрении современных цифровых технологий в производственные процессы. Комплексная автоматизация для повышения эффективности работы предприятия — главная задача проекта, поскольку «Урал АТИ» — одно из предприятий страны, производящих специальные материалы и комплектующие для машин индустриальной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Кислицын, генеральный директор «Уральского завода авто-текстильных изделий»: «Ассортимент нашего завода очень широкий с десятком наименований — от фрикционных накладок до теплоизоляционных материалов. Мы стараемся создавать передовые изделия для российской транспортной промышленности и хотим дальше развиваться и наращивать производственные мощности. Соглашение с "Ростелекомом" открывает новые горизонты для предприятия. Уверен, что благодаря современным технологиям мы сможем закрепить успехи и добавиться новых высот еще быстрее. Цифровизация не только повысит автоматизацию и эффективность процессов, но и безопасность труда — один из ключевых приоритетов компании».

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка
Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка цифровизация

Благодаря партнерству «Ростелеком» и «Урал АТИ» реализуют ряд стратегически важных цифровых проектов: внедрят технологии видеоаналитики, модернизируют прессовые станы и оснастят цеха автоматизированной системой управления технологическими процессами. Трансформация даст заводу ряд преимуществ, среди которых снижение затрат, улучшение качества продукции и повышение производительности.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Проект интересен своей комплексностью: здесь сочетаются автоматизация, видеоаналитика и решения в области охраны и безопасности труда — то, что сегодня формирует облик современного крупного предприятия. Интеграция технологий "Ростелекома" станет примером очередной успешной цифровой трансформации промышленного сектора экономики Урала и продемонстрирует высокие возможности отечественных технологических решений для модернизации крупных производств».

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