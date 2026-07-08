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ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представила решения для создания гибкой энергосистемы питания центров обработки данных. Предлагаемая система предусматривает возможность масштабирования по мере роста вычислительных мощностей. ОДК продемонстрировала возможности применения газотурбинного оборудования для энергоснабжения цифровой инфраструктуры на примере серийного двигателя ГТД-6/РМ.

Преимущества энергетических решений на базе газотурбинного оборудования для питания распределенной сети ЦОД представила компания «ОДК Инжиниринг».

Газотурбинные установки ОДК позволяют строить энергетическую инфраструктуру центров обработки данных модульно, наращивая мощность и эффективность синхронно с загрузкой вычислительного оборудования. Это обеспечивается как за счет увеличения парка энергооборудования, так и через внедрение комбинированных циклов с использованием тепла выхлопных газов двигателя для выработки дополнительной электроэнергии с помощью паровой турбины.

ОДК показала газотурбинный двигатель серии ГТД-6/РМ мощностью 6 МВт. Двигатели серии ГТД-6/8РМ являются примером успешного применения газотурбинного оборудования для энергоснабжения центра обработки данных. На Тутаевской ПГУ-ТЭЦ мощностью 52 МВт, которая интегрирована в систему энергоснабжения ЦОД, применяются двигатели ГТД-8/РМ. Электроэнергия от парогазовой установки обеспечивает бесперебойную работу дата-центра, а тепловая энергия направляется на нужды городского хозяйства.

«Развитие центров обработки данных невозможно рассматривать отдельно от вопроса их энергообеспечения. Центры обработки данных и дата-центры требуют бесперебойного питания там, где мощностей централизованной генерации критически не хватает. Сегодня ЦОД - это не только цифровая, но и прежде всего инженерная инфраструктура. Именно наличие надежного энергообеспечения определяет, где и с какой скоростью такие объекты могут появляться в стране. ОДК предлагает отечественные газотурбинные решения на базе индустриальных двигателей мощностью от 6 до 32 МВт с КПД выше 32%, которые позволяют создавать локальные источники генерации, когенерации и интегрировать их в инфраструктуру ЦОД там, где это действительно необходимо экономике и промышленности России», – сказал генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

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«ОДК Инжиниринг» является разработчиком и комплексным поставщиком газотурбинного оборудования с применением двигателей производства предприятий ОДК. Линейка газотурбинных решений для энергоцентров цифровой инфраструктуры России базируется на индустриальных двигателях ПС производства «ОДК-Пермские моторы», серий НК разработки предприятия «ОДК-Кузнецов» и ГТД-РМ на базе унифицированного газогенератора «ОДК-Сатурн».

На сегодняшний день суммарная мощность выпущенного в ОДК энергетического оборудования превышает 6 ГВт. Более 675 газотурбинных энергетических агрегатов, произведенных предприятиями корпорации, применяются в основном для энергоснабжения локальных, удаленных промышленных объектов и муниципальной инфраструктуры.

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