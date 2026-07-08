«Е-Пром» наращивает работу с девелоперами: зарядные станции появляются в новостройках крупных городов России

На фоне растущего спроса на электромобили компания «Е-Пром» активно наращивает сотрудничество с девелоперами. Зарядные станции предприятия уже начали работу в новых жилых комплексах Казани, Кирова и Тюмени. В ближайших планах компании – запуск проекта для нового объекта в Воронеже. Об этом CNews сообщил представитель «Е-Пром».

Для застройщиков «Е-Пром» предоставляет не просто оборудование, а готовое решение «под ключ». Компания разрабатывает индивидуальный дизайн станций, благодаря чему они становятся гармоничной частью архитектурной концепции жилого комплекса. Такой подход на раннем этапе строительства не только оптимизирует затраты, но и заметно повышает привлекательность проекта для покупателей.

Тренд на оснащение новостроек зарядной инфраструктурой был задан ещё в 2025 г., когда Минстрой РФ рекомендовал застройщикам выделять не менее 5% парковочных мест для электромобилей. В ответ на этот запрос компания «Е-Пром» представила решения для жилого сектора. Чаще всего в новостройках устанавливаются медленные станции мощностью до 22 кВт, создающие умеренную нагрузку на сеть. Ключевым элементом таких проектов стал шкаф балансировки мощности от предприятия. Он работает как интеллектуальный диспетчер, оптимизируя нагрузку на электросеть и позволяя жильцам экономить на зарядке.

Для «Е-Пром» работа с девелоперами является стратегическим шагом, отвечающим запросам рынка. Развитие зарядной инфраструктуры в жилых кварталах полностью соответствует глобальному тренду на ESG-девелопмент и формирование устойчивой городской среды. Сегодня наличие ЭЗС в новостройке перестает быть просто опцией и становится новым стандартом комфорта. Для застройщиков это весомое конкурентное преимущество, а для покупателей – один из ключевых факторов при выборе квартиры.