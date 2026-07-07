Systeme Electric: автоматические выключатели на токи 1-4 А – новинка в линейке модульного оборудования City9 Set

Серию модульных продуктов City9 Set от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили автоматические выключатели, которые созданы для защиты от короткого замыкания и перегрузок слаботочных устройств (роутеров, камер видеонаблюдения и т.д.) в жилом и коммерческом секторах. Всего доступно 32 модели с номиналами 1, 2, 3 и 4 А в исполнениях с 1, 2, 3 и 4 полюсами, отключающей способностью 4,5 или 6 кА и кривой отключения типа С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Представленные Systeme Electric автоматические выключатели обеспечивают безопасную коммутацию цепей, соответствуют требованиям государственных регуляторов и RoHS, полностью совместимы со стандартными шинами City9 Set (шаг 18 мм) и могут пломбироваться с помощью клеммных заглушек.

32 модели автоматических выключателей типа С, входящие в серию продуктов City9 Set 1-4 А, обеспечивают защиту слаботочного оборудования от негативных воздействий токов короткого замыкания и перегрузок, а также мгновенное и безопасное включение/отключение электрических цепей. Новинки различаются между собой значением номинального тока (1, 2, 3 или 4 А), количеством полюсов (1P, 2P, 3P, 4P), а также отключающей способностью (4,5 либо 6 кА). Представленные Systeme Electric автоматические выключатели рассчитаны на установку как в этажных и квартирных щитках жилых домов, так и в распределительных электрощитах административных зданий, деловых и торговых центров, сетевых магазинов и т.д.

Из конструктивных особенностей новинок можно выделить наличие монолитной панели и 6 металлических заклепок, благодаря которым автоматические выключатели на 1-4 А сохраняют геометрию при многократных срабатываниях из-за короткого замыкания. Для бесперебойной работы автоматов в течение длительного времени предусмотрен механизм мгновенной коммутации, для улучшения их охлаждения имеются теплоотводящие каналы, а для безошибочного монтажа на DIN-рейке Systeme Electric автоматические выключатели оборудованы двухпозиционными защелками. Кроме того, они полностью совместимы со стандартными шинами City9 Set с шагом 18 мм и подходят для пломбировки с помощью клеммной заглушки C9A26982.

100-процентный входной/выходной контроль качества и проведение испытаний на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте (ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 60947), проходят все автоматические выключатели Systeme Electric серии City9 Set 1-4 А. Кроме того, эти модели в полной мере отвечают требованиям технических регламентов по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости и др.

Наряду со слаботочными автоматами, линейка устройств City9 Set включает модульные автоматические выключатели с номинальными токами от 6 до 63 А, стандартные и компактные автоматические выключатели дифференциального тока, классические и селективные выключатели дифференциального тока, модульные контакторы с ручным управлением и выключатели нагрузки, гребенчатые шины, вводные клеммы и клеммные заглушки. Все автоматические выключатели Systeme Electric City9 Set используют модернизированную платформу Easy9 и безопасные клеммы, поэтому имеют улучшенные характеристики.

Новые автоматические выключатели Systeme Electric City9 Set 1-4 А уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».