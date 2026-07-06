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В мессенджере «Макс» появился каталог цифровых сервисов Московской области

Теперь жители Подмосковья могут через бот в мессенджере «Макс» перейти в нужный цифровой сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Переход в цифровой сервис через бот в мессенджере удобнее и быстрее, чем запросы в поисковиках. Навигация простая, команды понятные – достаточно пары кликов, чтобы найти нужное. Сегодня такая функция уже стала более привычной», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Уже сейчас в боте «Цифровые сервисы МО» можно найти более 100 региональных ресурсов. Их список будет пополняться.

Для удобства пользователей сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и др. При переходе в конкретный блок открывается список сайтов и чат-ботов, а редирект сразу переводит на нужный ресурс. Например, из раздела «Культура» – на порталы «Библиотеки Подмосковья», «Дома культуры» и «Киноплатформа Подмосковья».

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В боте также собраны официальные региональные и муниципальные каналы в «Макс»: губернатора, региональных министерств, глав муниципалитетов и др. Жители Подмосковья могут подписаться на нужный канал, чтобы получать информацию о событиях в области.

Чтобы начать пользоваться каталогом, достаточно запустить бота мессенджере «Макс» и нажать в меню «Открыть».

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