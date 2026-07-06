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Пользователи сервиса «Помогатель» смогут увидеть финансовую репутацию кандидатов

Сервис по подбору домашнего персонала «Помогатель» (няни, сиделки, домработницы, репетиторы) интегрировал в свою платформу трекер финансового здоровья «Карма» от БКИ «Скоринг Бюро». Теперь при выборе сотрудника пользователь сможет увидеть не только его опыт и отзывы, но и проверить его финансовую надежность. А для соискателя — это возможность повысить к себе доверие и быстрее найти клиентов.

При найме няни или сиделки работодатель доверяет постороннему человеку самое ценное — детей, пожилых родственников, доступ в свой дом. Финансовая репутация становится важным маркером: аккуратный в платежах человек, как правило, более ответственен и в других сферах жизни. Это подтверждают и данные исследования «Сколково» и БКИ «Скоринг Бюро»: 21 из 27 опрошенных HR-руководителей крупных компаний, то есть около 78%, считают, что оценка финансовой надежности могла бы быть частью проверки кандидата при трудоустройстве.

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Информацию о состоянии финансового здоровья можно будет запросить у кандидата прямо на сайте или в приложении «Помогателя». Соискатель может самостоятельно решить, предоставлять ли эти данные нанимающей стороне. Если он готов подтвердить свою финансовую надежность, он по одному клику переходит в интерфейс сервиса «Карма», проходит авторизацию через «Госуслуги», подтверждает выдачу запрашиваемой справки. Сервис анализирует данные: своевременность оплаты кредитов; наличие налоговых и других задолженностей; оплату штрафов и ЖКУ; исполнительные производства, залоги и признаки банкротства. На основе этого формируется единый показатель — индекс «Кармы» по шкале от 1 до 10.

Татьяна Куркина, генеральный директор сервиса «Помогатель.ру»: «Интеграция трекера финансового здоровья направлена на упрощение этапа проверки кандидатов. По данным нашей платформы, пользователи не всегда доходят до него, несмотря на доступные инструменты — в том числе из-за срочности найма или сложности процесса. Новый функционал позволяет получить необходимую информацию быстрее и в более удобном формате».

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