Только 10% компаний полностью перешли на ЭДО: что ограничивает проникновение электронного документооборота

Лишь в каждой десятой компании весь документооборот ведется в электронном виде. К такому выводу пришли эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» по результатам проведенного исследования*. Основной барьер — инфраструктурный: треть предпринимателей останавливает от перехода на электронный документооборот (ЭДО) привязка к компьютеру и физическому токену. Об этом CNews сообщили представители «Мое дело».

Электронный документ и цифровую подпись используют 73% предпринимателей. Однако тотального проникновения технологии пока нет — только 10% полностью отказались от бумаги. Две трети предпринимателей (63%) оформляют в бумажном формате акты выполненных работ, 45% — договоры, 43% — кадровые документы.

Реальные барьеры: что мешает бизнесу полностью отказаться от бумаги

Самой распространенной причиной нежелания переходить на электронный документооборот полностью является отсутствие ЭДО у контрагентов — на это указали 38% респондентов. Еще треть (33%) останавливает привязка ЭДО к физическому токену электронной подписи и оборудованному рабочему месту. Препятствует глубокому проникновению технологии и сила привычки: в трети компаний (30%) сотрудники не хотят переходить на ЭДО и отказываться от привычных процессов. Влияет и недоверие к электронному документообороту — в юридической силе таких документов сомневается четверть опрошенных, столько же опасается сбоев и утечек данных.

«Часть сотрудников до сих пор считает бумажную подпись надежнее электронной. На практике все наоборот: ЭДО защищен криптографически и имеет такую же юридическую силу. Для того чтобы снять это недоверие, компании должны объяснять команде, как устроен процесс и почему ему можно доверять», — сказала эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Евгения Самарова.

Безопасность на первом месте: что важно бизнесу при работе с электронной подписью

Основной причиной перехода на электронную подпись является безопасность ее хранения — так считают 70% участников опроса. Еще 53% уверены в ее большей юридической значимости.

Для бизнеса большое значение также имеет удобство использования электронной подписи. По мнению 38% опрошенных, для полного перехода на ЭДО нужные простые сервисы с возможностью мобильного подписания документов. Так, треть респондентов (35%), использующих ЭДО, сталкиваются с зависанием документов, если руководителя нет в офисе. А 45% участников опроса отметили, что хотят подписывать документы без привязки к рабочему месту, 40% — с телефона.

«Для бизнеса недостаточно просто перевести документы в электронный вид. Важно убрать зависимость от офиса, конкретного компьютера и физического носителя. Пока руководитель может подписать документы только с рабочего места или при наличии токена, процесс все равно остаётся ограниченным. Поэтому рынок будет двигаться в сторону мобильных сценариев, где безопасно согласовывать и подписывать документы без привязки к офису. Например, мы уже реализовали эту возможность в своих продуктах для бизнеса», — сказала эксперт.

Результаты опроса показывают, что более глубокому проникновению электронного документооборота препятствуют экосистемные и инфраструктурные ограничения. Бизнес ждет от систем ЭДО простых и удобных решений с возможностью полноценно работать с документами с мобильного телефона.

* Опрос проведеён в июне 2026 г. с использованием онлайн-платформы. В нем приняли участие 2,2 тыс. респондентов из разных регионов России — мужчины и женщины, представляющие малый и средний бизнес.