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Подключение сервиса «Оплата улыбкой» в «Сбере» стало проще

С 1 июня 2026 г. упрощён процесс регистрации биометрии. Теперь перейти в «Госуслуги» можно прямо из личного кабинета «Оплата улыбкой» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Посещение отделений не потребуется. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Новый сценарий регистрации доступен всем, у кого есть действующий загранпаспорт нового образца (на 10 лет) или водительское удостоверение. В этом случае для регистрации или обновления биометрии достаточно подписать необходимые согласия и сделать селфи в мобильном приложении «Госуслуги», после чего пользователь автоматически вернётся в «СберБанк Онлайн» и сможет пользоваться сервисом «Оплата улыбкой». Удалить свою биометрию и отозвать согласия можно в любой момент на «Госуслугах» в разделе «Биометрия» или в разделе «Согласия».

Изменения также коснутся клиентов, у которых биометрия уже зарегистрирована в Единой биометрической системе. Если ранее клиент не предоставлял согласие на использование биометрии «Сбера», оформить его можно будет за несколько действий прямо в процессе подключения сервиса «Оплата улыбкой».

Новый клиентский путь позволит быстрее подключать «Оплату улыбкой» в «СберБанк Онлайн», а также при необходимости обновлять биометрические данные и подтверждать их для использования финансовых сервисов. При этом сам процесс станет заметно проще: пользователям потребуется меньше отдельных действий и переходов между сервисами.

Свои покупки с помощью сервиса «Оплата улыбкой» оплачивает уже более 6 млн клиентов и их количество продолжает расти. Улыбка является одним из самых безопасных и удобных способов оплаты, который действует наравне с остальными платежными средствами. Случайно оплатить чужую покупку не получится. Чтобы воспользоваться сервисом в магазине или кафе, нужно нажать на экране терминала «Оплатить улыбкой» и посмотреть непосредственно в камеру. Если в кадре окажется несколько лиц – оплата не пройдет.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для повышения безопасности финансовых операций в сервисе «Оплата улыбкой» используется 4-значный код улыбки. Не забудьте создать его при подключении, система может запросить его в любой момент.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы последовательно делаем биометрические сервисы проще и удобнее для человека. Теперь значительная часть клиентов сможет подключить оплату улыбкой буквально за несколько минут — без посещения офиса и с минимальным количеством действий. Чем естественнее и быстрее становится клиентский путь, тем активнее люди начинают пользоваться биометрией в повседневной жизни. При этом все процессы по-прежнему соответствуют всем требованиям безопасности».

Для клиентов, у которых пока нет биометрии, водительского удостоверения или биометрического загранпаспорта, сохранится действующий способ регистрации биометрии, где дополнительно потребуется установить мобильное приложение «Госуслуги биометрия». Обращаем внимание, что использование сервисов по биометрии — исключительно добровольное. Граждане могут использовать их только при желании. Остальные способы оплаты покупок сохраняются.

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