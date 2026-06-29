Первый серийный беспилотник с отечественным ДВС внесен в реестр Минпромторга

Беспилотник самолетного типа «Геоскан 701» с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) «Т-40» разработки оренбургской компании «ТЭМЗ» внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

«Геоскан» подтвердил соответствие комплекса требованиям локализации на территории России по ПП РФ 719 от 17.07.2015. По результатам экспертизы он набрал 1600 баллов. По состоянию на июнь 2026 года это первый подобный серийный дрон с полностью отечественным ДВС, внесенный в реестр.

Двигатели «Т-40» разрабатывались с учетом требований БВС «Геоскан 701». Опытная эксплуатация подтвердила, что технические характеристики ДВС не уступают иностранным аналогам.

«Для «Геоскана» важно применять отечественные компоненты и интегрировать их в существующие продукты без снижения эксплуатационных характеристик. Для этого мы последовательно работаем с российскими разработчиками — от формирования требований до испытаний в составе опытных образцов. Кооперация с ТЭМЗ по созданию двигателя позволила повысить уровень локализации Геоскана 701 без компромиссов по летно-техническим параметрам. В результате мы получили решение, готовое к дальнейшему масштабированию», — сказал генеральный директор ООО «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Развитие беспилотных авиационных систем во многом связано с задачей локализации ключевых компонентов. Поэтому в 2023 г. мы приступили к разработке авиационного четырехтактного двигателя для беспилотников. Сотрудничество с «Геосканом» позволило выстроить эффективную кооперацию, ускорить разработку и испытания и в итоге создать конкурентоспособный ДВС, ориентированный на серийное производство. Рассчитываем, что такие проекты будут способствовать переходу к массовому внедрению беспилотных технологий и укреплению позиций российских разработчиков на глобальном рынке», — сказал главный конструктор ООО «ТЭМЗ» Александр Колесников.

«Геоскан» 701 — беспилотная авиационная система повышенной производительности для длительной работы на больших и труднодоступных территориях. Беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов и способен преодолевать маршруты протяженностью до 1000 км со скоростью 80–120 км/ч. Аппарат выполняет съемку площадью до 250 км² за один вылет, поднимает полезную нагрузку массой до 3,5 кг и работает на высотах до 4500 м. Благодаря взлетной массе 25 кг, запуску с пусковой установки и посадке на парашюте с баллонетом комплекс не требует аэродромной инфраструктуры, а устойчивость к температурам от −40 до +40 °C позволяет применять его в самых разных климатических условиях. В качестве полезной нагрузки используется камера для аэрофотосъемки или видеокамера с тепловизором для длительного видеомониторинга.

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания для БВС «Т-40» объемом 40 см³ сочетает высокую удельную эффективность и малый вес: при массе всего 1,4 кг он развивает до 3,75 л.с. (2,76 кВт), обеспечивая широкий рабочий диапазон от 2000 до 9500 об/мин. Экономичный расход топлива — 175 г у.т./кВт.ч при 70% нагрузки — позволяет увеличить продолжительность полета, а компактные габариты и простая воздушная система охлаждения делают двигатель удобным решением для легких и средних беспилотных авиационных платформ.