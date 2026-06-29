IEK Group объявила о старте продаж новой линейки телеком-шкафов Unitbox

IEK Group представила премиальную линейку телеком-шкафов Unitbox под брендом ITK, которая расширяет портфель комплексных решений компании. Решение разработано для совместного использования со структурированной кабельной системой ITK Green, кабельными лотками и аксессуарами для шкафов. Применение шкафов Unitbox как части экосистемы гарантирует полную совместимость с продукцией ITK, оптимизированную логистику при заказе комплексных решений, а также единое сервисное обслуживание компонентов системы.

«Для центров обработки данных и серверных помещений шкафы являются одним из наиболее важных элементов. Они упорядочивают размещение оборудования, обеспечивают его защиту, а также снижают риски повреждений. Мы создали продукт, который сочетает в себе передовые технологии, надежность и премиальное качество. Unitbox ― важный элемент нашей стратегии по созданию комплексных решений для телеком-индустрии. Клиенты получают возможность построить полностью интегрированную систему на базе оборудования одного производителя», – отметила руководитель стратегической бизнес-единицы «Телеком» IEK Group Ольга Дроздова.

Шкафы Unitbox соответствуют всем нормативным требованиям ГОСТ 28601 и EIA-310, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию и ожиданиям пользователей. Представлены варианты как со стеклянной, так и с перфорированной дверью для решения различных задач телекоммуникационных систем. Усиленная конструкция с защитой от несанкционированного доступа обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Гибкая конфигурация позволяет выбрать систему под конкретные задачи. Безинструментальная интуитивно понятная система установки и обслуживания облегчает монтаж, продуманная система прохождения воздушных потоков обеспечивает охлаждение оборудования, а благодаря премиальному дизайну шкафы вписываются в любой интерьер.

Комплексные решения на базе Unitbox позволяют сократить время на проектирование систем, минимизировать риски несовместимости компонентов, оптимизировать затраты на обслуживание и обеспечить максимальную надёжность работы и безопасность доступа.

Шкафы Unitbox, так же как и другие конструктивы компании, выпускаются на производственной площадке в Тульской области. Она обеспечивает полный цикл реализации, от проектирования до выпуска готовой продукции. Все изделия проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства.