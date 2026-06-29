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«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру»

«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру». «Абсолют Банк» предоставляет клиентам возможность выпустить цифровую карту зарубежного банка «Плати по миру» для оплаты различных покупок и сервисов за рубежом виртуальную карту «Плати по миру» можно пополнить с карты «Абсолют Банка» через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях, которые конвертируются в доллары. Об этом CNews сообщили представители «Абсолют Банка».

В настоящее время клиентам доступно три вида виртуальных карт: для подписок, путешествий и премиальная. В зависимости от выбранного типа предоставляется определенный набор операций. Карта для подписок, например, позволяет делать покупки на маркетплейсах, оплачивать онлайн-сервисы, в том числе Apple Pay, Google Pay, Alipay, WeChat и другие. По карте для путешествий доступно бронирование и оплата отелей, оплата покупок через терминалы, покупка авиабилетов, она действует в 190 странах. По премиальной карте помимо широких возможностей по использованию предоставляется круглосуточная выделенная линия службы поддержки, повышенный лимит операций и лучший курс.

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