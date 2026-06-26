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МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле»

МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой площадке празднования Дня молодежи в Москве. Комплексные работы по увеличению емкости сети сотовой связи и организации сети Wi-Fi обеспечат участников и гостей фестиваля качественной связью и скоростным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Фестиваль «День молодежи» проводится 27-28 июня в парке «Ходынское поле». МТС заранее оптимизировала оборудование действующей на территории парка базовой станции в стандарте LTE, изменив углы наклона антенн и отрегулировав ее мощность, что позволило расширить пропускную способность действующей мобильной сети примерно на треть.

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В дополнение к работам по оптимизации мобильной сети, технические специалисты компании организовали бесплатную локальную сеть Wi-Fi из 18 точек доступа. Подключение к специально организованной к фестивалю Wi-Fi сети осуществляется через авторизацию с помощью аккаунта МТС ID по номеру телефона любого сотового оператора.

Благодаря увеличению емкости сети сотовой связи и развертыванию дополнительной сети Wi-Fi участники масштабного городского события смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и мессенджерах непосредственно с места проведения фестиваля.

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