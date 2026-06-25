Разработаны инициативы для развития перспективных технологий ИИ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о базовых принципах и механизмах регулирования отношений в сфере разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в России. Документ направлен на создание условий для развития технологий ИИ. Он также вводит определения суверенной и национальной моделей искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Принципы регулирования: обеспечение прав и свобод человека; уважение автономии и свободы воли человека; риск-ориентированный подход; обеспечение благоприятных условий для развития технологий; технологическая независимость; учет традиционных российских духовно-нравственных ценностей; безопасность; поддержка российских разработчиков больших фундаментальных моделей ИИ; развитие международного сотрудничества в сфере ИИ.

Суверенная модель

Должна полностью создаваться российским юрлицом. Российская компания сама определяет и меняет характеристики модели на всех этапах её жизненного цикла. Все данные должны храниться исключительно на территории России. Модель обязательно проходит проверку на соответствие законам России и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Национальная модель

Разработчиком также должно быть российское юрлицо, оно определяет и меняет ключевые характеристики модели. При этом отдельные компоненты могут быть созданы за рубежом, но распространяться на условиях открытой лицензии. Все данные должны храниться исключительно на территории России, а сама модель — пройти проверку на соответствие законам и традиционным ценностям.

Правительство отдельно установит случаи применения, а также порядок учета и присвоения статуса суверенных и национальных моделей.

Разработчики суверенных и национальных моделей смогут получать господдержку, участвовать в деятельности профильных отраслевых организаций, разработке механизмов этического регулирования и подготовке предложений по совершенствованию госполитики в сфере ИИ, участвовать в международном сотрудничестве — реализовывать совместные исследования, экспортировать отечественные решения за рубеж и т.д.

Маркировка ИИ-контента

Лица, использующие ИИ для создания аудио- или видеоматериалов, смогут по своему усмотрению размещать предупреждение о том, что контент сделан с помощью ИИ.

Формат и порядок такого предупреждения определяются в соглашении между тем, кто применяет и тем, кто предоставляет модель ИИ. Владельцы соцсетей должны дать возможность распространителям ИИ-контента ставить такую маркировку.

Интеллектуальная собственность

Лица, предоставляющие доступ к большим моделям, обязаны предупреждать пользователей о принадлежности прав на результаты, созданные с помощью ИИ, а также об условиях доступа и использования этих результатов.

При обучении суверенных или национальных моделей ИИ разрешается использовать информацию из объектов авторского права. Это не будет считаться нарушением авторских прав, если данные используются для анализа, сравнения, поиска закономерностей и классификации. При этом разработчик должен либо законно владеть экземпляром произведения, либо оно должно находиться в открытом доступе и не быть защищено от такого использования.

Важность законопроекта

Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны за счет создания собственных независимых моделей ИИ и стимулирования их разработки.

Ряд положений вступит в силу с 1 сентября 2026 г., отдельные — с 1 марта 2027 г.