Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов

Российский разработчик СУБД Postgres Professional и поставщик промышленной BI-платформы «Терн Юниверс» подтвердили готовность совместного стека к решению сложных аналитических задач корпоративного уровня. Результаты комплексного нагрузочного тестирования доказали: связка СУБД Postgres Pro (версии Enterprise и АХЕ) и аналитическая платформа «Терн Юниверс» обеспечивает необходимую производительность для быстрой работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В ходе тестов эксперты смоделировали сценарии эксплуатации, приближенные к реальным условиям высоконагруженных систем уровня энтерпрайз-бизнеса: многопоточные запросы, пиковые обращения к хранилищу и интенсивная работа с отчетами.

По итогам эксперты получили высокую пропускную способность аналитического контура. Заказчики при использовании связки BI-платформы «Терн Юниверс» вместе с СУБД Postgres Pro Enterprise или Postgres Pro AXE смогут одновременно формировать «тяжелые» отчеты, не замедляя работу смежных подразделений. Связка с флагманской редакцией СУБД демонстрирует стабильность под нагрузкой и гарантирует непрерывность критичных бизнес-процессов.

Технологическое партнерство двух компаний дает заказчику уверенность в целостности импортонезависимого дата-стека: все инструменты работают согласованно под одним капотом, а их эксплуатация не приводит к неоправданному росту ИТ-затрат. Продукты Postgres Professional и «Терн Юниверс» изначально построены на нативной совместимости с диалектом PostgreSQL, поэтому развертывание единого дата-стека не требует длительной адаптации и изменения привычной архитектуры.

«Для крупных предприятий важно, чтобы решение начинало приносить пользу как можно быстрее после его приобретения. Мы совместно с "Терн Юниверс" провели полный цикл тестирования связки BI и СУБД на совместимость, производительность и стабильность. Теперь российские компании могут разворачивать у себя отказоустойчивый дата-стек без длительной подготовительной фазы, экономя существенное время и ресурсы», – сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

«Технологическая совместимость компонентов всегда была важным условием эффективной ИТ-инфраструктуры предприятия. В условиях перехода на отечественные решения этот фактор выходит на первый план. Совместное использование "Терн Юниверс" и Postgres Pro дает предприятию готовую, сбалансированную систему. Сокращение интеграционного цикла ускоряет получение ценности от данных и позволяет быстрее принимать решения», - сказала Екатерина Лозовая, директор Tern Group.