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Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов

Российский разработчик СУБД Postgres Professional и поставщик промышленной BI-платформы «Терн Юниверс» подтвердили готовность совместного стека к решению сложных аналитических задач корпоративного уровня. Результаты комплексного нагрузочного тестирования доказали: связка СУБД Postgres Pro (версии Enterprise и АХЕ) и аналитическая платформа «Терн Юниверс» обеспечивает необходимую производительность для быстрой работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В ходе тестов эксперты смоделировали сценарии эксплуатации, приближенные к реальным условиям высоконагруженных систем уровня энтерпрайз-бизнеса: многопоточные запросы, пиковые обращения к хранилищу и интенсивная работа с отчетами.

По итогам эксперты получили высокую пропускную способность аналитического контура. Заказчики при использовании связки BI-платформы «Терн Юниверс» вместе с СУБД Postgres Pro Enterprise или Postgres Pro AXE смогут одновременно формировать «тяжелые» отчеты, не замедляя работу смежных подразделений. Связка с флагманской редакцией СУБД демонстрирует стабильность под нагрузкой и гарантирует непрерывность критичных бизнес-процессов.

Технологическое партнерство двух компаний дает заказчику уверенность в целостности импортонезависимого дата-стека: все инструменты работают согласованно под одним капотом, а их эксплуатация не приводит к неоправданному росту ИТ-затрат. Продукты Postgres Professional и «Терн Юниверс» изначально построены на нативной совместимости с диалектом PostgreSQL, поэтому развертывание единого дата-стека не требует длительной адаптации и изменения привычной архитектуры.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Для крупных предприятий важно, чтобы решение начинало приносить пользу как можно быстрее после его приобретения. Мы совместно с "Терн Юниверс" провели полный цикл тестирования связки BI и СУБД на совместимость, производительность и стабильность. Теперь российские компании могут разворачивать у себя отказоустойчивый дата-стек без длительной подготовительной фазы, экономя существенное время и ресурсы», – сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

«Технологическая совместимость компонентов всегда была важным условием эффективной ИТ-инфраструктуры предприятия. В условиях перехода на отечественные решения этот фактор выходит на первый план. Совместное использование "Терн Юниверс" и Postgres Pro дает предприятию готовую, сбалансированную систему. Сокращение интеграционного цикла ускоряет получение ценности от данных и позволяет быстрее принимать решения», - сказала Екатерина Лозовая, директор Tern Group.

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