80 Мбит/с для работы, учебы и жизни: «МегаФон» обновил сеть в Мегионе

Около 50 тыс. жителей Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе получили более надежный сигнал мобильного интернета для онлайн-обучения, дистанционной работы и связи с близкими. Это стало возможно благодаря модернизации сети, которую провели в городе инженеры «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительный высокочастотный диапазон на телеком-оборудовании запущен в районе улицы Нефтяников. Улучшение качества связи уже ощутили не только жители многоквартирных домов, но и посетители учреждений дополнительного образования, а также спортивного комплекса и магазинов.

При проведении технических работ учитывались специфика местности и потребности пользователей. Максимальная скорость передачи данных после апгрейда составляет около 80 Мбит/с. Это значит, что пользователи могут быстрее скачивать «тяжелые» файлы, делиться фото с родственниками и друзьями, делать онлайн-заказы и контролировать работу умных электронных устройств.

«Наши специалисты постоянно работают над устранением “белых пятен” на цифровой карте округа. Проанализировав активность абонентов в Мегионе, мы провели модернизацию сети, чтобы сделать передачу мобильных данных еще быстрее и надежнее для десятков тысяч пользователей», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо апгрейда существующего телеком-оборудования, в Югре продолжается запуск базовых станций. С начала 2026 г. новые объекты связи заработали в Сургутском и Ханты-Мансийском районах и других локациях.