Покупатели «ВсеИнструменты.ру» смогут оплачивать до 50% заказа бонусами «Спасибо»

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» стал принимать к оплате бонусы «Спасибо». Теперь клиенты из числа физических лиц могут списать до 50% от стоимости заказа при покупке широкого ассортимента товаров: инструментов и оборудования, строительных и отделочных материалов, автотоваров, а также продукции для сада и дачи.

Бонусы «Спасибо» доступны для онлайн-оплаты на сайте и в приложении «ВсеИнструменты.ру» при оформлении заказа от 4 тыс. руб. Начисленные бонусы также суммируются с повышенным кешбэком по соответствующим категориям, которые клиент выбрал в начале месяца.

Новая опция позволяет клиентам комбинировать способы оплаты и экономить на ремонте, обустройстве дома и дачи.

«Большинство игроков e-commerce ограничиваются классическими накопительными программами и скидочными картами. Мы увидели интерес покупателей к гибким способам оплаты. На этом фоне оплата бонусами «Спасибо» выделяет нас на рынке и делает сервис одним из немногих в категории, кто предлагает клиентам возможность закрывать до 50% стоимости заказа бонусами. Подключение «СберСпасибо» позволит расширить возможности для наших B2C-клиентов и сделать онлайн-покупки для них более гибкими», — сказал Вадим Кузин, директор по электронной коммерции и ИТ «ВсеИнструменты.ру».

«Мы постоянно расширяем возможности использования бонусов «Спасибо» в тех покупках, которые действительно важны людям. Теперь бонусами можно оплачивать часть заказа в онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру». Это позволяет сделать крупные покупки более выгодными и получить дополнительную ценность от участия в программе. Чем больше мест, где можно использовать бонусы, тем удобнее и полезнее становится программа лояльности для россиян», — сказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.