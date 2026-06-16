Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде

ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решение позволило объединить офисы компании в одной цифровой среде и автоматизировать процессы навигации, бронирования рабочих мест и переговорных комнат. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморье».

Благодаря внедрению платформы «Стрелка» шесть офисов РТК-ЦОД были объединены в одной цифровой среде. В системе создано более 850 интерактивных объектов – рабочих мест, единиц офисной техники и зон отдыха, а также свыше 100 объектов бронирования, включая переговорные комнаты и индивидуальные рабочие места. Такая детализация позволяет гибко управлять офисным пространством и быстро адаптировать его под текущие потребности компании.

Сегодня в РТК-ЦОД системой пользуются около 1000 сотрудников, и ежедневно через платформу оформляются сотни бронирований переговорных комнат и рабочих мест. В результате внедрения удалось отказаться от ручных согласований, исключить случаи двойного бронирования и обеспечить прозрачный контроль загрузки помещений.

Платформа предоставляет инструменты для навигации по офису, поиска коллег и доступных рабочих мест, а также позволяет бронировать необходимые ресурсы в несколько кликов. В едином интерфейсе отображаются переговорные комнаты, принтеры, зоны отдыха и другие объекты инфраструктуры, что делает использование офисного пространства более удобным и эффективным. Наконец, «Стрелка» дает возможность наглядно визуализировать структуру офиса и его зон, помогая лучше понимать организацию рабочего пространства.

«Современный офис должен помогать сотрудникам работать эффективно, а не тратить время на поиск коллег, свободных переговорных или согласование рабочих мест. Поэтому при выборе решения мы ориентировались не только на функциональность, но и на удобство использования, скорость внедрения и совместимость с нашей ИТ-инфраструктурой. «Стрелка» позволила быстро перевести управление офисным пространством в цифровой формат, сделать использование ресурсов прозрачным и значительно сократить количество рутинных операций для сотрудников», — сказал Николай Быстряков, директор по информационным технологиям РТК-ЦОД.

«Для нас особенно ценно, что такая технологически сложная компания, как РТК-ЦОД, выбрала решение «Стрелка». Внедрение нашей платформы помогает управлять пространством и повышать комфорт сотрудников, оставаясь при этом в своем контуре. «Стрелка» работает как надежный инструмент внутри инфраструктуры заказчика, не требуя перестройки бизнес-процессов и дополнительных инвестиций в ИТ-сопровождение», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Платформа «Стрелка» входит в Реестр российского программного обеспечения и предназначена для управления офисными пространствами, навигации сотрудников и бронирования корпоративных ресурсов.