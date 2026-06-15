Весна пробудила чувства: россияне массово инвестируют в любовь и привлекательность

Аналитики ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили потребительское поведение россиян весной 2026 г. и выяснили, что на смену холодам и бытовой рутине пришла острая потребность в ярких впечатлениях, эмоциях и новых знакомствах. Главный драйвер текущего сезона — романтика. Обороты сервисов знакомств увеличились на 68%, а число оплат в этой категории подпрыгнуло на треть. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Россияне явно настроены на создание пар. Но найти пару — полдела. Нужно произвести впечатление.

Именно эта потребность спровоцировала настоящий бум в сегменте фотостудий. Количество визитов взлетело более чем в два раза, обеспечив студиям прирост выручки на 43%. Примечательно, что долгие, концептуальные съемки уступили место динамике и скорости.

«Современному клиенту нужны быстрые фотосессии на час-полтора. Сделать стильные кадры для социальных сетей, обновить аватарки и немедленно вернуться в водоворот общения — вот главный алгоритм прошедшей весны», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Очевидно, что предвкушение встреч не ограничивается только цифровыми фотографиями. Фокус внимания горожан закономерно сместился на уход за собственной внешностью.

СПА-пространства зафиксировали рост оборотов на 56% при росте количества оплат на 22%. Массажные салоны демонстрируют аналогичную позитивную динамику, прибавив 33% к обороту. Люди осознанно вкладываются в антистресс-практики, чтобы выглядеть и чувствовать себя отдохнувшими.

На фоне общей жажды преображения расцвел и косметический ретейл. Обороты парфюмерных и бьюти-магазинов подскочили на 38%. Покупатели не пытаются экономить на себе. Для создания безупречного весеннего образа выбирают исключительно лучшее качество.

Классические сценарии вечернего досуга вновь обретают популярность. Бары и ночные заведения отмечают уверенный рост посещаемости и выручки на 12%. Индустрия развлечений вернулась в стабильное русло.

Покупка цветов становится естественным и неотъемлемым атрибутом романтических встреч. Оборот интернет-магазинов цветов и сопутствующих товаров и услуг вырос на 12%, а число оплат увеличилось на 3%.

«Мы в «ЮКаssa» видим, что этой весной россияне готовы платить за эмоции, социальные связи и собственную привлекательность — причем подходят к этому системно, инвестируя сразу в несколько направлений», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.