«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети

Подавляющее большинство опрошенных россиян (91%) согласны с тем, что цифровая среда упрощает их жизнь, а 90% уверены, что каждый человек должен уметь самостоятельно взаимодействовать с современными приложениями и сервисами. Однако частое нахождение в онлайн-пространстве порой утомляет людей. Так, согласно исследованию «Лаборатории Касперского», посвященному теме цифровой заботы, более половины пользователей (57%) испытывают цифровую перегрузку от постоянного присутствия в интернете и уведомлений в своих гаджетах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Цифровая забота и культура кибербезопасности» проведен в 2026 г. внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» среди 1006 респондентов, проживающих в крупных городах России.

Цифровой детокс. Чтобы снизить цифровую нагрузку на пользователя, важно формировать привычки осознанного потребления контента. Так, для повышения уровня комфорта в онлайн-среде 65% опрошенных пользователей регулярно наводят порядок в своем устройстве: чистят электронную почту от ненужных писем, удаляют лишние файлы, отменяют неактуальные подписки. Более половины также регулярно проверяют свои чаты и каналы в соцсетях, чтобы отписаться от лишних (58%), и тщательно выбирают источники информации (56%), а каждый второй ограничивает для себя просмотр нежелательного контента.

Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между онлайн- и офлайн-активностями (38%), а также осознанно делают перерывы во время длительного использования экрана (34%). Почти четверть (23%) пользователей устраивают полный цифровой детокс, ограничивая использование интернета, соцсетей, гаджетов. Еще 15% просто стараются контролировать свое экранное время.

Разница поколений. Пользователи выбирают разные способы обеспечения цифрового комфорта в зависимости от возраста. К примеру, опрошенные зумеры (18–28 лет) реже представителей других поколений чистят свое сетевое пространство (55%), но чаще остальных настраивают уведомления или включают режим «не беспокоить» (55%). Для представителей поколения X (45–60 лет) больше характерна регулярная цифровая уборка — ее выбирают 71%. Миллениалы (те, кому сейчас от 29 до 44 лет) также обеспечивают себе цифровой комфорт чисткой онлайн-пространства (63%), а кроме того, регулярно проверяют подписки на каналы и сервисы (59%). Опрошенные же бумеры (люди, рожденные в 1965 г. и раньше) реже представителей других поколений настраивают уведомления (24%) и беспокоятся о балансе между онлайном и офлайном (20%).

«Сегодня цифровая среда сопровождает человека практически непрерывно, более того — идет постоянная конкуренция за внимание пользователя. Поэтому неудивительно, что многие начинают испытывать усталость от постоянного присутствия онлайн. В ответ на это люди все чаще формируют собственные привычки для повышения цифрового комфорта: ограничивают уведомления, пересматривают подписки, делают перерывы в использовании гаджетов и внимательнее относятся к потребляемому контенту. Такой подход важен с точки зрения не только эмоционального комфорта, но и цифровой безопасности. Чем более осознанно человек взаимодействует с онлайн-средой, тем ниже вероятность столкнуться с нежелательным контентом и мошенническими схемами», — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить цифровую нагрузку и сделать взаимодействие с онлайн-средой более комфортным и безопасным, эксперты рекомендуют: следить за экранным временем и регулярно делать перерывы при использовании гаджетов; внимательно подходить к выбору источников информации и ограничивать поток нежелательного контента; управлять уведомлениями и использовать режим «не беспокоить»; периодически наводить порядок на устройстве: удалять лишние файлы, неактуальные приложения и подписки; осторожнее относиться к публикации личной информации в интернете; использовать надежные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами.