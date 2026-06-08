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«М.видео» откроет 5000 ПВЗ в России до конца года

«М.видео» объявила о масштабном расширении сети партнерских пунктов выдачи заказов. Буквально за неделю с момента старта проекта Компания получила более 1000 заявок от предпринимателей. До конца 2006 г. компания планирует открыть не менее 5 тыс. ПВЗ по всей России. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Директор по проектам компании «М.видео» Сергей Ануфриев: «Мы создаем не просто сеть пунктов выдачи, а полноценную партнерскую экосистему. Наша задача — открыть инфраструктуру «М.видео» для предпринимателей по всей стране и дать им возможность зарабатывать не только на выдаче заказов, но и на дополнительных сервисах, логистике и обслуживании клиентов».

Новая модель предусматривает значительно более широкую функциональность по сравнению с традиционными пунктами выдачи. Помимо заказов, ПВЗ станут полноценными сервисными центрами последней мили, где покупатели смогут оформить дополнительные услуги, а предприниматели — получать новые источники дохода.

Одним из ключевых преимуществ проекта станет возможность работы с крупногабаритными товарами. Через сеть ПВЗ покупатели смогут получать бытовую технику, электронику, мебель и другие товары больших размеров, которые традиционно требуют отдельной логистической инфраструктуры.

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Кроме того, на базе пунктов выдачи будет доступна курьерская доставка заказов. Предприниматели смогут самостоятельно организовывать доставку товаров клиентам в своем районе, формируя дополнительную выручку за счет сервисов последней мили.

Cеть также будет интегрирована с сервисными услугами компании. Владельцы ПВЗ смогут участвовать в организации сборки, установки, подключения техники и других сопутствующих работ, получая дополнительный доход от каждого заказа.

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