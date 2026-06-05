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Wildberries разрабатывает сервис по выпуску ЦФА для продавцов

Wildberries (входит в группу RWB) планирует запустить сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) и привлекать финансирование для развития бизнеса. Это одна из мер платформы по расширению финансовой доступности для продавцов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Это принципиально новая платформенная модель, где клиенты становятся не только покупателями, но и инвесторами и могут внести вклад в бизнес продавца, приобретя цифровые активы. Для продавцов это открывает возможность привлечь капитал от своей лояльной аудитории на более гибких условиях, чем традиционное кредитование. А для покупателя это становится естественным продолжением его повседневного опыта и открывает новые возможности для инвестиций в то, чем он пользуется каждый день. Он видит рейтинг продавца, отзывы и ассортимент — и на основе этих данных принимает инвестиционное решение. Мы предлагаем принципиально новый финансовый инструмент для экономики, в которой доверие выступает полноценным рыночным механизмом и упрочняет связь между покупателем и продавцом. Пока мы прорабатываем это решение, но надеюсь, в ближайшем будущем сможем рассказать о запуске», — сказала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

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Для многих продавцов ЦФА могут стать альтернативой кредитам и облигационным займам благодаря более низкому порогу выхода на рынок капитала, цифровому формату размещения и прямому доступу к многомиллионной аудитории Wildberries. При этом ЦФА не обязательно должны быть в форме займа с фиксированным доходом, а могут быть привязаны к росту бизнеса продавца на маркетплейсе.

Новый механизм позволит предпринимателям привлекать финансирование под развитие бизнеса: расширение ассортимента, закупку товара, увеличение поставок и масштабирование продаж на маркетплейсе. Покупатели же смогут использовать инвестиционный продукт, который позволяет участвовать в росте бизнеса внутри экосистемы маркетплейса и зарабатывать вместе с продавцами. Маркетплейс становится платформой не только для торговли, но и для финансового партнерства между предпринимателями и аудиторией.

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