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«Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных

Компании «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») и «Формит» подтвердили совместимость решений для усиления защиты медицинских данных в информационных системах медицинских учреждений и лабораторий. Совместное использование «Гарда DBF» и СУБД «Формит» позволит организациям повысить уровень безопасности баз данных, выполнять требования регуляторов и подготовить инфраструктуру к прохождению аттестации. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Флагманское решение «Гарда DBF» обеспечивает защиту и аудит баз данных и бизнес-приложений: контроль операций и привилегий, выявление внешних атак и блокировку несанкционированной активности. СУБД «Формит» – специализированное решение для медицинских информационных систем. В рамках партнерства компании провели тестирование совместимости решений: испытания прошли успешно и подтвердили их корректную совместную работу.

Использование «Гарда DBF» как дополнительного средства защиты помогает повысить уровень безопасности баз данных без изменения существующей инфраструктуры. Поддержка специализированных медицинских СУБД, включая «Формит», позволяет организациям внедрять дополнительные меры защиты и выполнять требования ФСТЭК России при прохождении процедур оценки соответствия и аттестации информационных систем.

«Мы успешно завершили тестирование совместимости “Гарда DBF” версии 5.7 с СУБД “Формит”, подтвердив корректную работу ключевых функций решения. Для нас это ответ на растущий запрос наших клиентов на защиту медицинских данных. Часто в медицинских организациях используется устаревшее ПО и сохраняется недостаточный уровень защищенности инфраструктуры – это повышает риски компрометации данных. Партнерство с “Формит” позволяет предложить заказчикам готовое решение, которое обеспечивает соответствие законодательству в области защиты персональных и медицинских данных, а также соблюдение требований ФСТЭК России», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления защиты баз данных компании «Гарда».

«Медицинские организации работают с большим объемом разнородных данных – от результатов исследований и электронных медицинских карт до медицинских изображений и финансовых операций. Такие сценарии требуют специализированных решений для защиты данных. Совместимость с “Гарда DBF” позволяет нашим заказчикам использовать отраслевую СУБД вместе с дополнительными механизмами защиты без изменений существующей инфраструктуры и повышать общий уровень защищенности медицинских систем», — отметил Алексей Ганин, генеральный директор ООО «Формит».

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