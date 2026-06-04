Caviar объединяет iPhone 17 Pro Max с часами Patek Philippe, IWC, Rolex и Jacob & Co в новой серии «Повелитель Времени»

Ювелирное ателье Caviar представило новые смартфоны серии «Повелитель Времени», выполненные на базе iPhone 17 Pro Max. Модели Celestial и Portugieser спроектированы под установку оригинальных швейцарских часов высокого класса непосредственно в корпус устройств. Смартфоны созданы вручную и выпускаются в единственном экземпляре (формат Piece Unique). Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Корпус смартфона изготовлен из белого золота 750 пробы с послойным нанесением синей холодной эмали. Корпус инкрустирован бриллиантами характеристик высшей категории по классификации GIA), а нижняя часть панели дополнена пластиной из подлинного железно-никелевого метеорита Muonionalusta возрастом около 4,5 млрд лет с выраженным видманштеттеновым узором. На задней панели смартфона установлен астрономический хронометр Patek Philippe Celestial (Ref. 6102P-001).

Материалом для корпуса этой модели служит белое золото со сложной ручной гравировкой. Ювелирный декор включает около 300 белых бриллиантов и 47 оранжевых сапфиров круглой и багетной огранки. В панель смартфона интегрированы редкие часы-скелетон IWC Portugieser Tourbillon Mystère Squelette (Ref. IW5043-01) диаметром 44,2 мм с открытым парящим турбийоном.

Для сохранения функциональности интегрированных часов инженеры Caviar применили в конструкции смартфонов систему крепления Watch Vault. Это прецизионный замок на защелке, который позволяет извлекать механизм одним движением рычага без использования инструментов, чтобы носить его традиционным способом на ремешке. При извлеченных часах открытая полость на корпусе смартфона закрывается декоративной накладкой (например, пластиной из белого золота 750 пробы с дизайном старинной астролябии для модели Celestial), полностью сохраняющей визуальную целостность и эргономику устройства.

Проект «Повелитель Времени» изначально разрабатывался по частному заказу обладателя крупного собрания редких часов. Имя серии отражает её концепцию: она ориентирована на ценителей сложных калибров и штучного ювелирного исполнения. Это решение позволяет совместить повседневное использование смартфона с эстетикой высокого часового искусства, не отказываясь от привычного способа ношения хронометра на руке.

Пресс-служба Caviar Caviar объединяет iPhone 17 Pro Max с часами Patek Philippe, IWC, Rolex и Jacob & Co в новой серии «Повелитель Времени»

Кроме того, на своем официальном сайте ателье Caviar представило дизайнерские концепты еще двух моделей серии. Они спроектированы под интеграцию хронометра с действующей механической рулеткой Jacob & Co. Casino Tourbillon и часов для путешественников Rolex Sky-Dweller в корпусе из желтого золота. Ювелирное оформление этих концептов на рендерах полностью наследует палитру и декоративные элементы оригинальных часов.

Стоимость ювелирного корпуса Celestial из белого золота составляет 15 млн руб. Для ценителей лаконичных решений доступна модификация в титановом исполнении с часами Omega по цене от 2,9 млн руб. Инженеры Caviar готовы разработать полностью индивидуальный проект персонального «Хранителя Времени».