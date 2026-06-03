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«Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники

Холдинг «Росэл» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о создании на базе ЦНИИ «Электрон» уникальной научно-производственной зоны по развитию микроэлектроники и фотоники. Это будет первая в городе специализированная площадка полного цикла в данной индустрии. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэл».

Новые мощности позволят предприятию разрабатывать и производить современные фотодатчики, универсальные телевизионные камеры для машинного зрения, системы промышленного телевидения и другую продукцию.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэл») Алексей Вязников и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

ЦНИИ «Электрон» создаст современный производственный и исследовательский комплекс, включающий инжиниринговый центр, центр прототипирования, испытательные лаборатории, многофункциональные производственные помещения.

«Микроэлектроника и фотоника – одни из наиболее динамично развивающихся и стратегически значимых секторов промышленности. Создание современной инфраструктуры и новых производственных мощностей позволит нам оперативно следовать за мировыми тенденциями и отвечать на запросы рынка конкурентоспособной и технологичной продукцией. Новая площадка станет важным шагом на пути к технологическому суверенитету нашей страны», – сказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

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«Правительство города всегда поддерживало высокотехнологичные отрасли, создавая для работы организаций максимально комфортные условия, включая готовые промышленные площадки, налоговые преференции и развитие кооперации с вузами и академическими институтами», – отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Реализация проекта начнется уже в 2026 г. за счет средств предприятия и будущих резидентов площадки. Правительство города окажет поддержку в последующем доступе к региональным и федеральным мерам стимулирования: льготам по налогу на прибыль и имущество, субсидиям, льготным займам через Фонд развития промышленности.

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