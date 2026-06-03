Разделы

Бизнес Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу

Почти половина сотрудников российских компаний уже используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные получили эксперты «Сбер2В Аналитики» по итогам всероссийского опроса. 46% респондентов сообщили, что их работодатели внедрили ИИ в производственные процессы, причем 16% пользуются этой технологией активно, а 30% — точечно. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Лидерами по внедрению искусственного интеллекта стали крупные компании с численностью сотрудников более 250 человек: там доля использования ИИ превышает 50%. В малом бизнесе этот показатель ниже — 35%. Чаще всего нейросети помогают в производстве и инжиниринге, логистике, транспорте и ИT.

Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и прочно вошел в повседневную рутину. Среди тех, кто работает в компаниях с уже внедренными технологиями, каждый четвертый пользуется ими ежедневно. Еще 40% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю. Такой ритм использования говорит о том, что ИИ становится привычным инструментом, а не разовой инициативой.

Главное, что отмечают сами сотрудники, — это рост эффективности и освобождение ресурсов. 45% опрошенных назвали ключевым эффектом от внедрения ИИ сокращение времени на рутинные задачи. 35% отметили повышение качества и точности данных, 31% — снижение нагрузки и уровня стресса. Почти каждый четвертый (23%) говорит о поддержке в принятии сложных решений и генерации новых идей (22%). При этом россияне сохраняют критический взгляд: 23% пользователей перепроверяют абсолютно все результаты работы нейросетей, 39% делают это частично.

Технологии меняют не только рабочие процессы, но и личную жизнь людей. Среди тех, кто применяет искусственный интеллект, 12% заметили значительное снижение стресса, а 34% — частичное. 18% опрошенных заявили, что внедрение ИИ положительно повлияло на их жизнь вне работы, освободив время для себя и семьи. Еще 35% оценили это влияние как скорее положительное.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Компании все чаще видят в искусственном интеллекте не просто инструмент автоматизации, а способ поддержать сотрудников и сохранить их вовлеченность. Наши корпоративные клиенты активно используют решения на базе ИИ, в том числе «ГигаЧат Бизнес» — корпоративную платформу для создания и управления ИИ-агентами. С ее помощью компании могут запускать собственных ИИ-агентов, а это выход на новый уровень операционной эффективности. ИИ-платформа «Сбера» для бизнеса не только повышает продуктивность сотрудников, что дает мощный финансовый эффект, но и гарантирует надежную защиту информации, ведь при необходимости систему можно развернуть в контуре компании либо приватном облаке».

Опрос проводился методом случайной выборки граждан в возрасте от 18 до 65 лет, работающих в найме. В исследовании приняли участие сотрудники компаний разного масштаба: 19% респондентов представляют крупнейший бизнес (свыше 1000 сотрудников), 17% — крупный (251–1000 сотрудников), 35% — средний (51–250 сотрудников), 29% — малый (до 50 сотрудников).

22% опрошенных заняты в производстве и инжиниринге, 9% — в логистике и транспорте, 7% — в ИT. Еще 62% представляют другие отрасли экономики. 43% опрошенных работают в мегаполисах, 21% — в крупных городах (от 500 тыс. до 1 млн жителей), 22% — в средних городах (100–500 тыс.), 13% — в малых городах и поселках. Общий объем выборки — 1853 респондента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290