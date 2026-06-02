Самокаты «Юрент» появились в приложении СДЭК и сервисе SwiftDrive

Самокаты кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) «Юрент» начали отображаться на картах в мобильном приложении логистического оператора СДЭК. Пользователи смогут увидеть ближайшие самокаты сервиса и построить маршрут с учетом поездки на электросамокате. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Теперь пользователи смогут, например, забрать посылку в пункте выдачи заказов и сразу увидеть доступные поблизости самокаты для дальнейшего перемещения по городу. Для начала аренды пользователь будет перенаправлен в приложение «Юрент».

Кроме того, самокаты «Юрент» стали доступны пользователям платформы корпоративного транспорта SwiftDrive, которая объединяет различные сервисы мобильности для бизнеса — такси, каршеринг, общественный транспорт, доставку и другие транспортные решения.

В рамках сотрудничества корпоративные пользователи SwiftDrive смогут арендовать самокаты Юрент непосредственно внутри платформы наряду с другими видами транспорта. Это позволит компаниям использовать разные сценарии городской мобильности в рамках одного сервиса и единого договора.

«Самокаты все чаще становятся частью повседневных городских поездок. Пользователи комбинируют разные виды транспорта в зависимости от маршрута и ситуации в городе — например, общественный транспорт, такси и самокаты. Поэтому для нас важно, чтобы находить и использовать самокаты было удобно в привычных пользователям сервисах», — сказали в пресс-службе «Юрент».