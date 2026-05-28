В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов

«Газинформсервис» и Национальный Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Компания окажет университету методическую поддержку в подготовке кадров в сфере информационной безопасности (ИБ) и предоставит доступ к учебным материалам по продуктам «Газинформсервиса» для внедрения в образовательный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных кадров в области ИБ, а также на развитие совместных научно-исследовательских проектов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Стороны планируют сократить разрыв между академической подготовкой и практическими требованиями рынка информационной безопасности.

Церемония подписания состоялась при участии ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олега Трофимова и начальника Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Лидии Витковой.

«Сотрудничество с одним из ведущих классических университетов страны открывает для нас новые возможности. Мы хотим, чтобы студенты не только получали фундаментальные знания, но и работали с реальными ИБ-задачами. Это позволит нам вместе готовить специалистов, способных решать самые сложные задачи по защите информационной инфраструктуры страны», — сказала Лидия Виткова.

«Информационная безопасность — одно из стратегических приоритетных направлений развития Университета Лобачевского. Мы последовательно расширяем линейку образовательных программ в этой сфере, опираясь на сильные научные школы и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Партнерство с компанией “Газинформсервис” логично дополняет эту экосистему. Оно позволит внедрить в учебный процесс актуальные модули по защите информационной инфраструктуры, организовать практикумы на реальных кейсах и выстроить систему целевой подготовки специалистов», — сказал Олег Трофимов.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В планах партнерства — интеграция практико-ориентированных программ в учебные курсы, создание совместных научно-исследовательских лабораторий, а также проведение профильных хакатонов, лекций и карьерных мероприятий для студентов. Кроме того, будет разработана система стажировок для талантливых учащихся с возможностью их последующего трудоустройства.

