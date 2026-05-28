«Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей

«Атол» анонсировал запуск кассового сервера Frontol Cloud — платформы для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей. Решение предназначено для удалённой настройки кассового программного обеспечения, управления всеми кассами сети из единого интерфейса, сокращения нагрузки на автоматизированные системы и ИТ-поддержку, минимизации простоев оборудования, а также получения BI-аналитики продаж в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Ключевая особенность Frontol Cloud — централизация управления процессами, программами и оборудованием магазинов сети. Платформа ориентирована на ритейлеров, которым требуется обеспечить стабильную работу касс и оптимизировать операционную нагрузку на ИТ-команды.

Функциональность платформы включает единый веб-интерфейс управления кассовым узлом, централизованную настройку касс сети, управление конфигурациями Frontol, а также сбор и консолидацию данных по всей сети. Система обеспечивает стабильную работу и надежную обработку данных в крупных геораспределённых сетях.

Внедрение Frontol Cloud позволяет сократить количество ручных действий и выездов на торговые точки, минимизировать простои касс благодаря оперативной реакции на сбои, обеспечить прозрачность работы сети через единое окно контроля всей инфраструктуры, ускорить масштабирование путём тиражирования настроек на все магазины, а также получить доступ к отчетам по аналитике продаж.

Целевая аудитория решения — средние и крупные розничные сети, моно- и мультибрендовые магазины, франчайзинговые сети, компании с централизованным ИТ-управлением и ритейлеры, перед которыми стоит задача удаленного управления кассами.

Платформа открывает дополнительные возможности по внедрению, сопровождению и масштабированию решений в розничных сетях, включая удалённое сопровождение с настройкой и контролем без выезда на торговую точку, быстрый rollout типовых конфигураций Frontol на всю сеть, автоматизацию рутинных операций и обновлений, быструю реакцию на сбои и централизованные изменения, полную прозрачность инфраструктуры через единое окно управления парком касс.

Игорь Вааг, Заместитель генерального директора «Атол»: «Запуск Frontol Cloud — это переход на новый уровень управления кассовой инфраструктурой в ритейле. Мы видим растущий запрос со стороны сетей на централизацию, прозрачность и снижение операционной нагрузки на ИТ-команды. Платформа позволяет управлять всеми кассами из единого окна, оперативно вносить изменения и масштабировать решения без дополнительных затрат времени и ресурсов. В результате ритейлеры получают более устойчивую работу кассовой зоны, снижение простоев и доступ к детальной аналитике продаж в режиме реального времени».

Дополнительно платформа создает основу для комплексного мониторинга кассовой инфраструктуры. Это позволит в перспективе заранее выявлять потенциальные неисправности и предотвращать сбои ещё до их возникновения, снижая простои оборудования и издержки на техническую поддержку. Кроме того, централизованная модель управления дает бизнесу возможность эффективно контролировать и сопровождать работу сети удаленно.

