Воронежцы могут оформить SIM-карты МТС в отделениях Воронежского МФЦ

МТС запустила совместный проект с МФЦ Воронежской области по выдаче SIM-карт. Наряду с получением более 400 государственных и муниципальных услуг, воронежцы смогут оформить номер и выбрать тариф в «едином окне» в любом из 42 филиалов региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оформление SIM-карты происходит бесплатно по запросу посетителя МФЦ и при наличии документа, удостоверяющего личность. Предварительная запись не требуется. Процедура подключения занимает до 10 минут, идентификация клиента проходит по паспорту или через портал «Госуслуг». В отделениях МФЦ также доступны услуги по подключению домашнего интернета и настройке других сервисов МТС.

В Воронежской области действуют 42 филиала МФЦ. Из них девять офисов находятся в Воронеже, остальные – в городах и крупных райцентрах. Самые востребованные услуги центров – регистрация права собственности, замена паспорта и водительского удостоверения, начисление социальных пособий и выплат. Совместный проект реализуется в рамках программы МТС по повышению доступности телеком-услуг в регионах.

«Сотрудничество с МФЦ Воронежской области – это практический шаг в развитии комфортной цифровой среды для жителей нашего региона. Теперь можно получить справку, заменить паспорт и сразу оформить SIM-карту по одному маршруту, не тратя время на несколько поездок по городу или району. Это особенно удобно для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Мы уверены, что такой формат станет стандартом клиентского опыта», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

