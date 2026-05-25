MWS Cloud запустит новые зоны доступности в Москве и Новосибирске

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»; MWS) планирует до конца 2026 г. запустить две новые зоны доступности MWS Cloud Platform: в Москве и Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель компании.

MWS Cloud продолжает расширять географию облачной платформы. Новая зона доступности в Москве станет уже третьей в столице и позволит пользователям строить полноценные мультизональные архитектуры с ещё более высокой доступностью и устойчивостью к отказам. Ещё одна зона доступности появится в Новосибирске — это будет четвёртая локация размещения платформы в стране. Она позволит компаниям из Сибири размещать данные и ИТ-инфраструктуру ближе к своим пользователям, командам и бизнес-процессам. Таким образом, число ЦОД, в которых развернуто собственное облако MWS Cloud Platform, до конца года вырастет в два раза.

MWS Cloud Platform — публичная облачная платформа собственной разработки «МТС Web Services». Платформа создана на базе надёжной инфраструктуры МТС. Компания управляет всем циклом разработки (от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода): MWS Cloud Platform соответствует требованиям регуляторов и ориентирована на потребности российского бизнеса. Сейчас на платформе около 6 тыс. пользователей.