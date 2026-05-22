«Ред Софт» и «Береста РК» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и компанией «Береста РК», специализирующейся на системах резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и коммерческий директор «Береста РК» Дмитрий Ханецкий. Соглашение о сотрудничестве закрепляет намерения сторон объединить технологические возможности для создания доверенных ИТ-решений и развития импортонезависимой экосистемы.

Компании уже имеют опыт успешного взаимодействия, что стало основой для расширения партнерства. В рамках нового соглашения планируется интеграция решений «Ред Софт» и платформы «Береста», что позволит предложить заказчикам из госсектора, промышленности и финансового рынка комплексные отечественные ИТ-решения для управления инфраструктурой и защиты данных.

«Мы высоко ценим профессионализм и инновационный подход команды Береста РК. Наше сотрудничество — это не просто объединение технологий, а стратегический шаг к созданию полностью российского стека решений для критически важных задач бизнеса и государства. Интеграция наших продуктов позволит заказчикам получить надежные, сертифицированные и масштабируемые инструменты для управления ИТ-инфраструктурой», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Наша компания целенаправленно создает альтернативу ушедшим западным вендорам в сегменте резервного копирования промышленного уровня. Сотрудничество с признанным экспертом в области управления ИТ-инфраструктурой — «Ред Софт» — закономерный этап нашей стратегии. Меморандум, подписанный сегодня, станет основой для разработки дорожной карты технологических интеграций. Мы уверены, что совместные проекты на базе РЕД ОС и системы «Береста» обеспечат заказчикам из банковского сектора, промышленности и госучреждений высокий уровень отказоустойчивости и защиты от утечек», – отметил Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор «Береста РК».

В ближайшие годы компании намерены совместно развивать экосистему продуктов, расширять совместные проекты в регионах России, а также участвовать в государственных программах цифровизации. Особое внимание будет уделено обучению специалистов и технической поддержке заказчиков.