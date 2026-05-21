«СберТех» и «ЗащитаИнфоТранс» будут развивать цифровые решения для транспортной отрасли

«СберТех» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственное Минтрансу России предприятие) подписали меморандум о технологическом партнерстве. Стороны договорились о долгосрочном и эффективном сотрудничестве в области развития отечественных программных продуктов для цифровизации транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Партнерство позволит объединить опыт «СберТеха» в создании современных решений для высоконагруженных систем и экспертизу «ЗащитаИнфоТранс» как государственной ИТ-компании, специализирующейся на масштабных цифровых проектах в транспортной отрасли. Стороны будут совместно участвовать в разработке стандартов и концепций внедрения технологий, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, проводить совместные мероприятия и рабочие встречи. Такой подход обеспечит синергию команд и оперативный обмен знаниями по направлениям, связанным с цифровизацией российских предприятий.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В партнерстве с «ЗащитаИнфоТранс» мы сфокусируемся на разработке подходов и развитии программных решений, способствующих ускорению импортозамещения и цифровизации транспортных предприятий. СберТех будет делиться опытом в области создания надежного инфраструктурного ПО и, в частности, инструментов для работы с данными. Вместе мы направим усилия на повышение технологичности, эффективности и безопасности цифровых сервисов и платформ транспортной отрасли».

Илья Перевалов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»: «Для нас, как государственного разработчика и интегратора информационных систем на транспорте, крайне важен доступ к передовым отечественным разработкам. Сотрудничество со «СберТехом» — это возможность не только обменяться экспертизой, но и объединить наши усилия при создании конкурентоспособных продуктов. Мы нацелены на то, чтобы наши совместные технологические решения формировали стандарты новых сервисов и нашли практическое применение в транспортной отрасли».