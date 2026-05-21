«Ростелеком» и «Концерн ГРАНИТ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Ростелеком» и «Концерн ГРАНИТ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — объединить усилия по созданию отечественных инновационных систем, обеспечивающих доступность, устойчивость и защиту данных в условиях повышенных внешних и внутренних рисков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество объединит компетенции коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома» в области цифровой инфраструктуры, облачных технологий, искусственного интеллекта и сервисных платформ с экспертизой «Концерна ГРАНИТ» в сфере защищенных систем связи и информационной безопасности, включая технологии хранения и обработки информации. Партнеры намерены совместно разрабатывать решения, способные обеспечить надежную работу критически важных цифровых сервисов и устойчивость инфраструктуры в условиях возрастающих требований к технологической независимости и киберзащите.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет создание защищенных платформ хранения и обработки данных с использованием отечественных аппаратных и программных компонентов. Компании также сфокусируются на внедрении технологий искусственного интеллекта для выявления и прогнозирования потенциальных угроз безопасности, а также на развитии инструментов мониторинга и управления цифровой инфраструктурой.

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие отечественной системы профессиональной подвижной радиосвязи на основе комплекса национальных стандартов и российских криптографических алгоритмов. Решения будут ориентированы на отрасли, где критически важны надежность коммуникаций, непрерывность обмена данными и высокий уровень информационной безопасности.

Подписание соглашения отражает стратегический курс на развитие отечественных технологий и формирование независимой цифровой инфраструктуры, способной отвечать современным вызовам в сфере информационной безопасности и устойчивости данных.

Екатерина Бурчина, вице-президент-директор по продажам продуктов коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома»: «Сегодня перед государством и бизнесом стоит задача создания надежной и устойчивой цифровой среды, способной обеспечивать непрерывность работы сервисов и защиту данных в любых условиях. Объединив экспертизу “Ростелекома” и “Концерна ГРАНИТ”, мы сможем создавать отечественные решения, отвечающие современным требованиям безопасности, доступности и технологической независимости».

Сергей Гостев, генеральный директор «Концерна ГРАНИТ»: «Для обеспечения реальной независимости критической инфраструктуры недостаточно просто заместить зарубежное оборудование — необходимо внедрять единые стандарты безопасности. Совместно с “Ростелекомом” мы создаем доверенную экосистему на базе утвержденного комплекса национальных стандартов радиосвязи и отечественных криптоалгоритмов. Это позволит государственным ведомствам и системообразующим предприятиям осуществить бесшовную миграцию с устаревших импортных платформ на суверенные решения, гарантируя абсолютную непрерывность управления и полную защиту данных от внешних воздействий».

