АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений

«Ред софт» и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество будет направлено на развитие конкурентоспособных российских решений для управления ресурсами предприятий, поддержку внедрения отечественных ERP-платформ, развитие отраслевых компетенций и подготовку кадров.

Также соглашение предусматривает экспертную и методологическую поддержку разработки ERP-систем, участие в профильных рабочих группах и взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по вопросам технологического развития и импортозамещения.

«Развитие отечественных ERP-систем - одна из ключевых задач для обеспечения технологической устойчивости российских организаций. Объединение экспертизы и совместная работа с профильными центрами компетенций позволит ускорить развитие экосистемы российских корпоративных решений и повысить уровень их внедрения в крупных компаниях и госсекторе», - отметил Вячеслав Комлев, председатель совета директоров «Ред софт».

«Для ускоренного развития российских систем управления ресурсами необходимо формировать экосистемность, которая традиционно была сильной стороной западных ERP-решений. Нужно последовательно добиваться совместимости и корректной работы прикладных бизнес-систем с инфраструктурным слоем программного обеспечения - базами данных, операционными системами, средствами виртуализации и другими компонентами. Сотрудничество с «Ред софт» позволит эффективно применить компетенции российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения для решения поставленных задач», - сказал Кирилл Семион, генеральный директор АНО «НЦК ИСУ».

