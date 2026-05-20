Сбербанк создает EPM-платформу для управления финансами и бизнес-планированием

Сбербанк разрабатывает собственную EPM-платформу FinAI для управления финансами, планирования и оценки эффективности бизнеса. Уже сегодня платформа используется для бюджетирования Agile-деятельности банка с участием более 40 тыс. сотрудников, а в 2026 г. Сбербанк планирует запустить на ней еще около 15 прикладных сервисов. Предложить свое EPM-решение рынку Сбербанк планирует в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

FinAI дополняет ERP-платформу Сбербанква и отвечает за управление финансовой моделью компании, планирование, прогнозирование и оценку эффективности бизнеса. Если ERP помогает управлять операционными процессами компании, то EPM-системы используются для финансового моделирования и принятия управленческих решений.

По словам заместителя председателя правления, финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, современные системы финансового управления должны помогать компаниям быстрее анализировать данные, моделировать сценарии и принимать решения.

Тарас Скворцов: «Сегодня AI должен становиться частью ежедневной работы бизнеса — помогать анализировать данные, прогнозировать сценарии и быстрее принимать управленческие решения. FinAI создается как собственная EPM-платформа «Сбера», которая объединяет инструменты финансового планирования, аналитики и моделирования. Платформа строится по no/low-code принципу: команды смогут самостоятельно адаптировать процессы и собирать прикладные сервисы под свои задачи. Одной из ключевых особенностей платформы станет единая модель данных, которая позволит AI эффективнее работать с информацией из разных систем».

Платформа включает инструменты, которых раньше не было в классических EPM-системах, включая аллокацию расходов, тарифные модели и расчет премий сотрудников. По словам топ-менеджера, следующим этапом станет масштабирование платформы, запуск новых сервисов и выход на рынок.

Тарас Скворцов: «Мы движемся к модели, в которой значительная часть финансовой аналитики и прогнозирования будет выполняться автоматически. Это позволит компаниям быстрее принимать решения и эффективнее управлять ресурсами. В 2026 г. «Сбер» планирует вывести еще около 15 сервисов на платформе FinAI. Среди них — инструменты прогнозирования, планирования, бюджетирования операционной деятельности и тарифные модели для аллокации расходов. А в 2027 г. мы планируем предложить свое EPM-решение рынку».