«Элар» поставила комплекс планетарного сканирования в Нотариальную палату Ульяновской области

В Нотариальную палату Ульяновской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р» с программным обеспечением «СканИмидж» в профессиональной версии. Решение предназначено для организации бережной оцифровки архивных документов и последующего перевода наиболее востребованных материалов в электронный вид. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Нотариальная палата Ульяновской области объединяет 69 нотариусов, из которых 33 осуществляют деятельность в Ульяновске, еще 36 работают в районах области. Внедрение современного отечественного комплекса оцифровки позволит ускорить доступ к архивным данным, повысить удобство работы с документами и одновременно снизить нагрузку на бумажные оригиналы, требующие сохранности при регулярном использовании.

Планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» разработан для работы с различными типами документов формата до А2+, включая сшитые и расшитые дела, книги, архивные материалы и документы с ограниченным углом раскрытия. Конструкция оборудования обеспечивает бережную оцифровку оригиналов различной толщины и степени сохранности. Трансформируемая колыбель поддерживает режимы раскрытия 90°, 120° и 180°, позволяя работать как с ветхими историческими документами, так и с объемными архивными делами толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Для точной и безопасной работы с хрупкими оригиналами сканер оснащен ручным механизмом поднятия и опускания прижимного стекла, позволяющим дозировать усилие при обработке поврежденных документов. Сменные прижимные стекла обеспечивают корректное выравнивание страниц в различных режимах сканирования, а оптический зум позволяет быстро адаптироваться к документам разных форматов без потери качества изображения.

Сканер поставляется с предустановленным российским программным обеспечением «СканИмидж», предназначенным для управления процессами сканирования, обработки и сохранения изображений. ПО обеспечивает автоматизацию основных операций подготовки электронных копий, включая коррекцию изображений, настройку параметров обработки и экспорт данных в информационные системы.

Сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП), а программное обеспечение «СканИмидж» входит в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

