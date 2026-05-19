Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды

Компании «Аквариус» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях, направленное на реализацию совместных проектов цифровой трансформации государственных органов и оснащение образовательных учреждений современной ИТ-инфраструктурой.

Партнерство охватывает разработку и внедрение импортонезависимых информационных систем в рамках национального проекта «Экономика данных», создание цифровых платформ для онлайн-взаимодействия граждан, бизнеса и органов власти в сферах науки, спорта, образования и городской инфраструктуры, а также подключение школ, колледжей и училищ к современному образовательному контенту через высокоскоростные каналы связи.

Стороны планируют расширять сотрудничество за счет совместного проведения научно-исследовательских работ и запуска пилотных зон для тестирования перспективных технологий. Отдельным направлением станет привлечение механизмов государственной поддержки, что позволит масштабировать успешные практики на другие регионы и ведомства по мере подтверждения эффективности решений.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Ключевой фактор при выборе промышленного партнера для реализации государственных программ — способность обеспечить технологическую дисциплину на всем протяжении проекта. Соглашение с «Аквариусом» создает основу для совместного планирования ресурсов, синхронизации дорожных карт и прозрачного управления рисками в проектах цифровой трансформации».

Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус», отметил: «Сегодня задачи государства в сфере цифровизации требуют от производителя не просто поставки оборудования, а глубокого понимания инфраструктуры, в которой эти решения будут работать. Партнерство с крупнейшим оператором цифровых сервисов страны позволяет нам опираться на реальные сценарии эксплуатации, формировать выверенные технические спецификации и заранее планировать производственные ресурсы под задачи государственных программ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290