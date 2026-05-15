Разделы

Цифровизация ИТ в банках Инфраструктура Искусственный интеллект
|

«Сбер» поможет крупному российскому девелоперу запустить интеллектуального помощника менеджера по продажам

«Сбер» сообщил о том, что организовал первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс «ГигаЧат бизнес» (GigaChat Enterprise). Предметом лизинга стало серверное оборудование с предустановленной нейросетевой моделью банка. Организатором выступил «СберЛизинг», а поставщиком — «Салют для бизнеса».

Девелопер получил оборудование на уникальных условиях: минимальный аванс и 36 месяцев лизинга. Скидка на предмет лизинга также вошла в финансовую модель. Это значит, что компания может начать использовать возможности генеративного искусственного интеллекта (GenAI) «ГигаЧат» без стартовых затрат и растянуть лизинговые платежи на три года, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.

Установка комплекса поможет компании реализовать сразу несколько GenAI-проектов, и в числе первых ― создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости для повышения качества и скорости общения с покупателями. «ГигаЧат» будет генерировать ответы мгновенно, в реальном времени создавать персонализированные предложения и помнить контекст каждого обращения.

Сделка стала одним из результатов цифровой трансформации, которую компании проходит вместе со «Сбером». Специалисты банка помогли компании выявить проблему и предложили решение, улучшающее внутренние процессы и обеспечивающее новое качество сервиса.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Платить на старте не нужно — достаточно подписать договор лизинга, получить программно-аппаратный комплекс «ГигаЧат Бизнес» и начать работу, а стоимость оплачивать по мере поступления выручки. Наш клиент уже установил оборудование и приступил к реализации амбициозного AI-проекта, который открывает новые возможности для повышения эффективности продаж. Уверен, что подобные сделки скоро станут нормой и помогут предприятиям любого размера быстро запускать GenAI-решения с ощутимым финансовым эффектом».

Виктор Вентимилла Алонсо, генеральный директор СберЛизинга, отметил: «СберЛизинг» в тесном партнёрстве со «Сбером» и «ГигаЧат Бизнес» разработал новую финансовую модель для внедрения AI-решений. Теперь лизинг превратился в доступный инструмент использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Этот кейс стал показательным: полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения. Для бизнеса это окно возможностей — ускорение применения инноваций и рост производительности за счёт автоматизации рутинных процессов, а также значительное снижение издержек».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290