Россияне начали готовиться к лету заранее: спрос на диагностику кондиционеров вырос в 6 раз за год

В 2026 г., как показала статистика «Авито Услуг» и «Авито Товаров», интерес к обслуживанию кондиционеров и сплит-систем заметно превысил показатели 2025 г. Пользователи предметно ищут специалистов под конкретные задачи — от экспресс-диагностики до сложного ремонта с заменой ключевых узлов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Спрос на установку кондиционеров вырос на 77%

По данным «Авито Услуг», заметную динамику показала диагностика кондиционеров и сплит-систем — спрос на нее в апреле 2026 г. вырос в шесть раз по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Скорее всего, пользователи решили не дожидаться первой жары и заранее проверить состояние техники, чтобы в пиковый сезон не остаться без охлаждения.

Работоспособность кондиционера в жару — это вопрос комфорта. Те, кто пользуется климат-системой не первый год, хорошо знают: если не подготовить оборудование заранее, в пик сезона можно столкнуться и с ажиотажным спросом на услуги мастеров и с длительным ожиданием свободного исполнителя. В мае даже пара аномально жарких дней способны спровоцировать волну обращений к мастерам. Пользователи это учитывают и действуют на опережение: интерес к услугам мастеров по установке кондиционеров вырос на 77% за год, а специалистов по ремонту — на 51%.

Спрос на точечный ремонт и обслуживание

Вырос интерес и к отдельным работам: к поиску утечки фреона — на 14%, а к замене дренажного насоса — на 12%. Это говорит о том, что многие подходят к вопросу технически грамотно и ищут мастеров под узкие, часто аварийные, неисправности. Увеличился спрос и на более трудоемкие работы: услуги по пайке медной трассы стали искать на 5% чаще и по замене компрессора — на 4%.

Еще один показатель — рост спроса в разрезе производителей. В апреле 2026 г. по сравнению с 2025 г. интерес к обслуживанию кондиционеров LG вырос на 39%, к технике Electrolux — на 17% , а к Funai — на 10%.

Продажи кондиционеров за месяц выросли на 15%

Параллельно оживление на рынке климатического оборудования фиксируют и эксперты «Авито Товаров». В апреле 2026 г. продажи кондиционеров на платформе выросли на 15% по сравнению с мартом. Причем в сегменте устройств на ресейле динамика оказалась даже заметнее: кондиционеры «с рук» продавались на 23% чаще, тогда как продажи новых устройств увеличились на 11%. Россияне активно готовятся к лету, стараясь обновить технику до наступления пиковых температур и возможного сезонного подорожания. Средняя стоимость кондиционера в апреле составила почти 19 тыс. руб., что на 2% ниже, чем месяцем ранее

Примечательно, что пользователи ищут более мобильные и доступные решения. Самыми быстрорастущими категориями среди новых устройств стали фанкойлы (+70% продаж), настольные модели (+54%), а также мобильные кондиционеры (+41%). Кроме того, продажи напольных сплит-систем и фанкойлов выросли на 33%, потолочных — на 29%, оконных и кассетных — на 26%.

В сегменте подержанной техники спрос также показывает интересную динамику: настольные кондиционеры с наработкой стали покупать на 68% чаще, настенные — на 32%, оконные — на 27%, а мобильные — на 14%. Примечательно, что цены на отдельные категории на ресейле ощутимо снизились: фанкойлы стали стоить на 13% дешевле, а потолочные — на 12%.

Альтернатива кондиционеру: продажи вентиляторов увеличились на 20%

Одновременно с кондиционерами россияне активно запасаются и вентиляторами — как более доступным и мобильным способом спастись от духоты. В апреле продажи вентиляторов на платформе выросли на 20% по сравнению с мартом.

Среди новых вентиляторов быстрее всего набирали популярность колонные модели (+44%), а также напольные и настольные (по +25%). Среди устройств на ресейле пользователи также отдавали предпочтение напольным (+18% за месяц) и колонным (+17%) моделям. Интерес к настольным вентиляторам в этом сегменте был скромнее: продажи выросли на 9%. В целом средняя стоимость вентилятора на площадке в апреле снизилась на 6%. Сейчас модели вентиляторов можно найти от 1,5 тыс. руб., что делает эту категорию особенно привлекательной для тех, кто хочет подготовиться к жаре с минимальными затратами.



