Россияне уверены в опыте, но не умеют его «продавать»: только 11% могут презентовать себя на рынке труда

HR-платформа Skillaz и hh.ru провели масштабный опрос среди 2620 российских соискателей и изучили, какие факторы они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своем опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (37% против 8%).

Главными сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 73% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (70%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 22% делают на него ставку при поиске работы (был возможен множественный выбор).

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

Ксения Степанова, HRD Skillaz: «По нашим данным, 64% кандидатов уверены в своем опыте, но только 11% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку».

Исследование позволило выделить регионы-лидеры по ключевым профессиональным компетенциям и запросам. Так, Москва и область возглавили список по спросу на навыки самопрезентации и развитие деловых связей (60%). Волгоградская область стала абсолютным лидером по уровню ответственности сотрудников (81%). В Новосибирской области зафиксирована самая высокая в стране готовность к обучению (71%). Тюменская область заняла первое место по доле наиболее опытных кадров – 69% опрошенных подтвердили максимальный стаж работы.

Наиболее заметные разрывы между ожиданиями и реальными возможностями соискателей связаны с опытом, профессиональными навыками и доступом к деловым связям

