DataSpace развернул инфраструктуру SOC для интегратора Step Logic

DataSpace развернул облачную инфраструктуру SOC системного интегратора Step Logic, обеспечив полное соответствие требованиям по производительности, отказоустойчивости и безопасности хранения и обработки информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

В результате сотрудничества интегратор получил возможность гибко управлять вычислительными ресурсами и оперативно масштабировать дисковое пространство по мере роста объема данных, а провайдер смог расширить экосистему MSSP-сервисов.

«Инфраструктура DataSpace отлично подошла для размещения новой инсталляции программной платформы нашего облачного центра кибербезопасности, – сказал Николай Забусов, директор департамента информационной безопасности Step Logic. – Частота и масштаб кибератак продолжают расти, и все больше компаний малого и среднего бизнеса задаются вопросом защищенности своих ИТ-ресурсов. Без централизованного мониторинга можно просто не заметить угрозу. SOC собирает все события безопасности в единую систему, анализирует их, а реагирование идет по четкому регламенту. Подключаясь к нашему центру, заказчики получают услугу круглосуточного мониторинга киберугроз и обеспечивают защиту без капитальных затрат и с минимальными операционными усилиями».

Сотрудничество Step Logic и DataSpace не ограничивается размещением инфраструктуры: компании планируют совместно развивать MSSP-сервис для клиентов провайдера.

«Партнерство со Step Logic – это значительный шаг в развитии экосистемы наших MSSP-сервисов. Мы предлагаем клиентам не только ресурсы для размещения виртуальных машин, но и широкий набор сервисов, особенно в области обеспечения информационной безопасности. Это направление сегодня крайне востребовано, и мы видим свою задачу в том, чтобы даже небольшие компании могли получить полный комплект средств защиты инфраструктуры от актуальных угроз», – сказал Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.