«РСМ-системы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «РСМ-системы» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 18 с системой управления надежностью производственных фондов RealMaint и RealMaint Corporation Edition – системой управления энергоэффективностью. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

RealMaint — отечественная автоматизированная система управления ремонтами и надежностью производственных фондов (класса EAM/ТОиР). Комплексное решение обеспечивает стабильную работу промышленного оборудования путем планирования и контроля мероприятий по техническому обслуживанию с учетом срока эксплуатации, наработки и реального технического состояния активов. Алгоритмы системы позволяют оптимизировать затраты на ремонты, минимизировать количество отказов оборудования и существенно увеличить срок его службы. Входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№2475).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.