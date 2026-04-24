Разделы

ПО Софт
|

«РСМ-системы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «РСМ-системы» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 18 с системой управления надежностью производственных фондов RealMaint и RealMaint Corporation Edition – системой управления энергоэффективностью. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

RealMaint — отечественная автоматизированная система управления ремонтами и надежностью производственных фондов (класса EAM/ТОиР). Комплексное решение обеспечивает стабильную работу промышленного оборудования путем планирования и контроля мероприятий по техническому обслуживанию с учетом срока эксплуатации, наработки и реального технического состояния активов. Алгоритмы системы позволяют оптимизировать затраты на ремонты, минимизировать количество отказов оборудования и существенно увеличить срок его службы. Входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№2475).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще