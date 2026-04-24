«Геоскан» запустила сервис для управления геопространственными данными в браузере

Компания «Геоскан» выпустила «Геоскан Облако» — онлайн-сервис для облачного управления и визуализации геопространственных данных в веб-интерфейсе. Он позволяет встраивать данные на собственные ресурсы и совместно работать с ними, используя гибкую систему ролей для управления доступом к проектам: от просмотра до администрирования. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Геоскан Облако» предоставляет возможность работы прямо в браузере, используя удаленные сервера. Это может быть полезно в случаях, когда мощность компьютера не позволяет эффективно обрабатывать данные.

В сервис можно импортировать трехмерные модели, плотные облака точек, ЦММ, ортофотопланы и векторные данные. Пользователю доступны инструменты для измерения координат, расстояний, площадей, расчета объемов на моделях, инспектирования объектов, анализа изменений. Результаты обработки можно экспортировать в популярные форматы для дальнейшей работы в геоинформационных системах и системах автоматизированного проектирования, а также для создания отчетов.

Сервис будет полезен специалистам в различных отраслях, где необходима работа с геопространственными данными: в кадастре и землеустройстве, транспортном планировании и дорожном хозяйстве, археологии и охране культурного наследия, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других сферах.

«Геоскан Облако» переносит все функции профессионального ГИС-решения в браузер, делая сложные геопространственные вычисления доступными с любого устройства. Теперь пользователи могут выполнять измерения, расчеты объемов и анализ изменений, не завися от мощности своего компьютера, а результаты экспортировать в любые популярные ГИС и САПР», — отметил руководитель группы ПО и оборудования ГК «Геоскан» Виталий Кохановский.