Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Геоскан» запустила сервис для управления геопространственными данными в браузере

Компания «Геоскан» выпустила «Геоскан Облако» — онлайн-сервис для облачного управления и визуализации геопространственных данных в веб-интерфейсе. Он позволяет встраивать данные на собственные ресурсы и совместно работать с ними, используя гибкую систему ролей для управления доступом к проектам: от просмотра до администрирования. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Геоскан Облако» предоставляет возможность работы прямо в браузере, используя удаленные сервера. Это может быть полезно в случаях, когда мощность компьютера не позволяет эффективно обрабатывать данные.

В сервис можно импортировать трехмерные модели, плотные облака точек, ЦММ, ортофотопланы и векторные данные. Пользователю доступны инструменты для измерения координат, расстояний, площадей, расчета объемов на моделях, инспектирования объектов, анализа изменений. Результаты обработки можно экспортировать в популярные форматы для дальнейшей работы в геоинформационных системах и системах автоматизированного проектирования, а также для создания отчетов.

Сервис будет полезен специалистам в различных отраслях, где необходима работа с геопространственными данными: в кадастре и землеустройстве, транспортном планировании и дорожном хозяйстве, археологии и охране культурного наследия, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других сферах.

«Геоскан Облако» переносит все функции профессионального ГИС-решения в браузер, делая сложные геопространственные вычисления доступными с любого устройства. Теперь пользователи могут выполнять измерения, расчеты объемов и анализ изменений, не завися от мощности своего компьютера, а результаты экспортировать в любые популярные ГИС и САПР», — отметил руководитель группы ПО и оборудования ГК «Геоскан» Виталий Кохановский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

