«Яндекс» покажет москвичам пробки, погоду и уровень пыльцы на цифровых экранах на улицах города

«Яндекс» начал тестировать показы информационных виджетов на собственной сети цифровых экранов — пилларах, экранах в витринах ритейлеров и коробах на крышах такси. Первыми на этих конструкциях в Москве появились данные «Яндекс Погоды». В планах — развитие полезного контента для горожан и подключение к проекту других сервисов компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже сейчас москвичи могут увидеть на улицах города прогноз УФ-индекса и уровня пыльцы «Яндекс Погоды». В преддверии летнего сезона эти данные помогают горожанам отслеживать солнечную активность и концентрацию самых распространенных аллергенов — и заблаговременно принимать меры. Прогноз обновляется в реальном времени и формируется на основе метеорологических моделей и сигналов от пользователей.

В дальнейшем «Яндекс» планирует показывать на экранах и другие данные. Например, добавить уведомления о погодных изменениях и дорожной ситуации. В зависимости от формата конструкции они займут отдельный слот или до 30% площади рекламной поверхности.

Таким образом «Яндекс» тестирует и новый формат продвижения в «Директе», когда виджеты и реклама объединены в рамках одного размещения. Часть экранной площади отводится под информационный контент, а часть — под объявление рекламодателя. Такой подход позволяет привлечь к экранам дополнительное внимание аудитории, повысить качество контакта с объявлениями брендов и увеличить запоминаемость их сообщений.

Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

«Делимобиль» обвинили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще